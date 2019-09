Ruotsi ei taaskaan onnistunut kaatamaan Norjaa EM-karsinnoissa – naapurit jatkavat tasaista vääntöä EM-paikasta

Naapurimaat Ruotsi ja Norja päätyivät tasalukemiin jalkapallon EM-karsinnoissa sunnuntai-iltana. Norja kävi johdossakin vieraskentällä Solnassa ottelussa, joka päättyi lukemiin 1–1.

Norjan kapteeni Stefan Johansen iski vieraat johtoon juuri ennen taukoa. Bundesliigan RB Leipzigin keskikenttämies Emil Forsberg teki Ruotsin tasoituksen tunnin kohdalla.

Vaikka Ruotsin menestys jalkapallokentillä on tällä vuosituhannella ollut aivan eri luokkaa kuin Norjalla, on keltapaidoilla ollut vaikeuksia voittaa länsinaapuriaan keskinäisissä otteluissa. Ruotsi ja Norja päätyivät nyt neljättä kertaa perättäin tasapeliin. Viimeksi maaliskuussa EM-karsintaottelussa Oslossa pisteet jaettiin maalein 3–3.

Sunnuntain ottelussa Norja esiintyi vahvasti ja vierasjoukkueella oli paikkoja ratkaista voitto itselleen. Ruotsalaiset näkivätkin, että tasapeli oli pelitapahtumiin nähden hyvä tulos.

– On aina hauska tehdä maali. Mutta olisimme halunneet voittaa tänään. Mutta mielestäni emme oikeastaan ansainneet voittaa, sanoi maalintekijä Forsberg uutistoimisto TT:n mukaan.

F-lohkossa tasapeli piti Ruotsin kiinni kakkossijassa, mutta sekä Romania että Norja ovat vielä hyvin mukana kamppailussa EM-paikasta. Romania kaatoi sunnuntaina Maltan 1–0 ja nousi pisteen päähän Ruotsista. Norja on puolestaan pisteen päässä Romaniasta.

Norja tavoittelee ensimmäistä arvokisapaikkaansa sitten vuoden 2000 EM-kisojen.

Lohkon suvereenina ykkösenä jatkaa Espanja, joka otti 4–0-voiton Färsaarista. Valencian Rodrigo ja Borussia Dortmundin Paco Alcacer tekivät Espanjalle kaksi maalia mieheen. Espanja on voittanut toistaiseksi kaikki kuusi otteluaan ja kasvatti etumatkansa Ruotsiin jo seitsemään pisteeseen.

Tanska jäi tasapeliin

D-lohkosta on muodostumassa yksi näiden karsintojen tasaisimmista. Lohkoa johtaa Irlanti, josta Tanska on kahden ja Sveitsin kolmen pisteen päässä. Sveitsi on pelannut yhden ottelun muita vähemmän.

Sunnuntaina Tanskalla oli mahdollisuus nousta tasapisteisiin Irlannin kanssa, mutta se sai tyytyä maalittomaan tasapeliin Georgian vieraana. Sveitsi puolestaan jyräsi 4–0-kotivoittoon Gibraltarista.