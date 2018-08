Ruotsi esittelee Glasgow'ssa superlupauksensa

Ruotsalaiset miesuimarit odottavat selkeää tasonnostoa perjantaina Glasgow'ssa alkavissa Euroopan mestaruuskilpailuissa. Ruotsin naiset ovat tahkonneet jatkuvasti mitaleita Sarah Sjöströmin johdolla, mutta nyt myös ruotsalaismiehet ovat palaamassa huipputasolle teini-ikäisten lupausten Robin Hansonin, Victor Johanssonin ja Björn Seeligerin johdolla.

– Tulevaisuus näyttää todella valoisalta, vasta 17-vuotias vapaauimari Hanson tiivisti näkymät matkalla EM-kisoihin.

– Meitä on nyt monta yrittämässä kansainväliselle huipputasolle ja puskemme toisiamme eteenpäin.

Stefan Nystrand kauhaisi 2012 EM-hopean Ruotsiin 50 metrin vapaauinnissa. Sen jälkeen Ruotsin miehet ovat rimpuilleet pitkän radan arvokisat mitaleitta.

Glasgow'ssa parhaat menestysmahdollisuudet ovat 19-vuotiaalla Johanssonilla 800 metrin vapaauinnissa. Odotukset nousivat viime vuoden MM-kisoissa, kun hän rikkoi ennätyksensä kaikilla vapaauintimatkoilla 200 metristä 1 500 metriin.

Seeliger on 50 metrin vapaassa nuorten Euroopan mestari. Hanson on 200 metrin vapaauinnissa Euroopan nuorten olympiafestivaalien mestari ja nuorten EM-kisojen pronssimitalisti.

Hansonin haarukassa Holmertzin ennätys

Hansonin ennätys on 1.48,65, ja hän tähtää mahdollisimman pian Antti Kasvion yltiöpäisen kilpakumppanin Anders Holmertzin nimissä olevaan 26-vuotiaaseen Ruotsin ennätykseen 1.46,76.

Tasokasta ruotsalaiskolmikkoa koulitaan olympiamenetykseen 2024 ja 2028 olympialaisissa, mutta jokaisella kilpailijalla on kovia välitavoitteita myös lähivuosiksi.

– Vielä näissä Glasgow'n kisoissa päällimmäinen tavoite on oppia, koska olen ensimmäisissä aikuisten arvokisoissani. Samalla haluan uida altaassa niin lujaa kuin mahdollista ja nauttia tapahtumasta, kaksimetrinen Seeliger kertoi.

– Olen tyytyväinen, jos kykenen ennätykseeni ensin 100 metrin selkäuinnissa ja sitten 50 metrin vapaalla.

Maajoukkueen päävalmentaja Ulrika Sandmark iloitsee valoisista tulevaisuuden näkymistä. Hän muistuttaa, että nuorten miesten lisäksi myös nuoret naiset, perhosuimari Sara Junevik, 18, ja pitkillä matkoilla viihtyvä Hanna Eriksson, 19, ja torstaina 20-vuotta täyttävä Sophie Hansson ovat kehittymässä vauhdilla aikuisten huipputasolle.

– Kehitys näyttää tekevän aaltoliikettä, ja nyt meillä on melkoinen nippu näitä samanikäisiä superlupauksia. Henki on hyvä ja tällaisessa ilmapiirissä nuorilla on erinomainen ympäristö kehittyä, Sandmark totesi.