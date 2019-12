Ruotsi höykytti Saksan ja eteni odotetusti Suomen välierävastustajaksi

Ruotsi voitti salibandyn naisten MM-kilpailujen puolivälieräottelussa Saksan peräti 26–2 ja eteni Suomen vastustajaksi lauantain välierään. Ruotsin pelaajista Sofia Joelsson teki kuusi maalia.

Sara Steen, Stephanie Boberg ja Anna Wijk tekivät kukin kolme maalia. Lisäksi Wijk syötti viisi.

Ruotsi jahtaa Sveitsissä pelattavissa MM-kilpailuissa seitsemättä peräkkäistä maailmanmestaruutta. Suomi on sijoittunut toiseksi neljissä peräkkäisissä MM-kilpailuissa, mutta kohtaa Ruotsin tällä kertaa jo välierässä.

– Purimme pienryhmissä Ruotsin pelaamista. Pari viisikkoa kävi läpi asioita aamulla ja yksi vielä (iltapäivän) fanitilaisuuden jälkeen, Suomen päävalmentaja Lasse Kurronen selvitti perjantaina välierään valmistautumista.

Kurrosen kertoessa valmistautumisesta Ruotsi ei ollut vielä edes pelannut puolivälieräotteluaan, mutta Suomi asennoitui jo Ruotsin kohtaamiseen. Odotettu ennakkosuosikki nuiji Saksan, joten Suomen ei tarvinnut heittää suunnitelmaansa romukoppaan.

– Ensimmäinen kymppi on äärimmäisen tärkeä. He ovat tappaneet siinä monta peliä. Paras pitää saada irti riittää se tai ei, päävalmentaja Kurronen paalutti lähtökohtia välierään.

Toinen välieräpari on Sveitsi–Tshekki.

Tähtihyökkääjä eristyshuoneessa

Päävalmentaja Kurrosen johtamalla Suomen naisten salibandymaajoukkueen valmennustiimillä on paljon mietittävää ennen MM-kilpailujen välieräottelua.

Suomen parin avainpelaajan kuormitusta pitää miettiä, ja sairastelut ovat kiusanneet joukkuetta Sveitsissä pelattavissa MM-kilpailuissa.

Kokoonpanon liikkuvia osia voivat olla ainakin polvivammoista MM-kilpailuihin toipuneet puolustaja My Kippilä ja hyökkääjä Alisa Pöllänen. Veera Kauppi oli torstain puolivälierästä sivussa flunssan takia. Kokoonpanon suunnittelu on siis vaikeaa.

– Kaikki elää vielä. Terveystilanne on sellainen, että tiedämme todennäköisesti vasta huomenna lähellä ottelun alkamista, ketkä pelaavat, Kurronen kertoi STT:lle Suomen hotellilla.

– Se (terveystilanne) on ollut yksi hankala asia kisojen läpiviemisessä. Meillä oli tietyt loukkaantuneet, joiden kuormitusta on pitänyt miettiä. Sitten on ollut sairasteluja, Kurronen jatkoi.

Kaupin pelikuntoa Kurronen ei arvioinut.

– Hän on eristyshuoneessa. Tilannetta seurataan tunti tunnilta. Tämä on iso muuttuja ja kriittinen esimerkiksi erikoistilannepelaamisessa, Kurronen myönsi.