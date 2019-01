Ruotsi jyräsi Suomen jääpallomiehet MM-kisoissa

Ruotsi oli tyly isäntä Suomelle jääpallon miesten MM-kisoissa ja voitti maalein 6–0. Suomi sinnitteli Ruotsin Alessa pelatussa ottelussa vahvasti mukana vielä avauspuoliajan, sillä tauolle mentiin kotijoukkueen 1–0-johdossa.

Avauspuoliajan ainoasta osumasta vastasi Joakim Andersson. Toisen puoliajan alussa Ruotsi karkasi Johan Esplundin kulmalyönnistä ja Erik Petterssonin rangaistuslyönnistä tekemillä maaleilla melko nopeasti 3–0-johtoon.

Sen jälkeen Pettersson, Johan Löfstedt ja Andersson siivittivät osumillaan kisaisännät murskavoittoon.

Avauspelissään Kazakstanin rökittänyt Suomi on A-lohkossa kahden kierroksen jälkeen kolmantena. Ruotsilla on koossa neljä ja Venäjällä Suomen tavoin kaksi pistettä. Kazakstan on nollilla.

A-lohkon kaksi parasta etenee suoraan välieriin. Lohkon kaksi huonointa ja B-lohkon kaksi parasta pelaavat kahdesta välieräpaikasta.

Suomi päättää lohkovaiheen keskiviikkona, jolloin se kohtaa hallitsevan mestarin Venäjän.