Ruotsi puolukkahillon voimin MM-valloitukseen – mukana myös karkkia palautumiseen

Puolukkahilloa, karamelleja ja ruotsalaista kahvia on pakattu mukaan, kun Ruotsin jalkapallomaajoukkue suuntaa MM-lopputurnaukseen Venäjälle. Kaikkiaan joukkueella on tavaraa 5,5 tonnia, ja siitä 700 kiloa matkaa pelaajien mukana tiistaina Venäjälle. Valtaosa on jo päätynyt Ruotsin majapaikkaan rekkalasteina.

MM-alkulohko F:ssä Etelä-Koreaa, Saksaa ja Meksikoa vastaan pelaavan Ruotsin pelaajille on pakattu myös erityistä "juhannusruokaa", kertoo maajoukkueen huoltopomo Roger Jacobsson. Karkkiakin on mukana, vaikka Jacobsson ensin kieltääkin asian.

– Ei, ei meillä ole sellaista. Pähkinöitä kyllä on, Jacobsson nauraa.

– Ei vaan, kyllä sitä vähän on. Se on osa palautumista, voisi sanoa. Ja hyvä niin, se on tärkeää.

Elintarvikkeet ovat kuitenkin vain pieni osa Ruotsin tavaramäärästä. Paketeissa on pitkälti vaatetta, ja Jacobsson on pitänyt erityistä huolta, että ne tärkeimmät ovat mukana.

– Pelipaidat, niitä ei parane unohtaa. Siinä olisi selittelemistä. Mutta tiedän, että matsijutut ovat mukana, pakkasin ne itse matka-arkkuun. Ja jos niitä ei löydy, meidät on ryöstetty, Jacobsson selvittää.