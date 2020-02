Ruotsia ravistelee taas dopingkohu – "Kyse on kahdesta yksittäistapauksesta"

Ruotsin urheilua ravistelee jo toinen dopingkohu tällä viikolla. Painin olympiamitalistin ja maailmanmestarin Jenny Franssonin positiivinen A-näyte anabolisesta steroidista tuli julkisuuteen maanantaina, ja Ruotsin olympiakomitea tiedotti hänen positiivisesta B-näytteestään perjantaina.

Perjantaina tuli myös ilmi, että pitkän matkan juoksija Robel Fsiha on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon dopingin takia.

Fsiha antoi kiellettyä ainetta sisältäneen dopingnäytteen viime marraskuussa Etiopian Addis Abebassa. Ruotsin dopingkomissio ei halunnut paljastaa luottamuksellisuuteen vedoten, minkä aineen käytöstä Fsiha positiivisen testituloksen antoi. Joulukuussa eli positiivisen tuloksen jo annettuaan Fsiha pinkoi maastojuoksun Euroopan mestaruuteen Lissabonissa.

– Jos näin on tapahtunut, on selvää, että mestaruus otetaan häneltä pois. Meillä ei ollut kärystä mitään tietoa kisahetkellä. Meillä ei ollut mitään merkkejä muuta kuin, että kaikki on kunnossa, Ruotsin yleisurheiluliiton pääsihteeri Stefan Olsson kertoi.

Ruotsissa uskotaan, että kahden korkean profiilin urheilijan lähes yhtäaikainen kärähtäminen on puhdasta sattumaa.

– En usko, että meillä on epidemia. Kyse on kahdesta yksittäistapauksesta, Ruotsin dopingkomission puheenjohtaja Åke Andren-Sandberg sanoi.

Andren-Sandberg kertoi tuntevansa "jopa hieman ylpeyttä" nyt paljastuneista tapauksista.

– Tämä osoittaa, että dopingvalvontamme on varsin tehokasta.

"Tyrmistynyt ja epätoivoinen"

Fsiha saapui Ruotsiin Eritreasta vuonna 2013 ja sai Ruotsin kansalaisuuden vuoden 2018 lopussa. Fsiha on tällä hetkellä harjoitusleirillä Etiopiassa.

– Hän on tyrmistynyt ja epätoivoinen. Hän ei käsitä, mitä on tapahtunut, kertoi David Fridell tukholmalaisseura Spårvägenistä, jota Fsiha edustaa.

Viime vuosina ruotsalaisjuoksijat ovat olleet pariin otteeseen dopingotsikoissa. Adil Bouafif jäi kiinni epo-hormonin käytöstä Zürichin EM-kisoissa 2014 ja sai kahden vuoden kilpailukiellon.

Abeba Aregawi antoi helmikuussa 2016 kiellettyä meldoniumia sisältäneen näytteen, mutta Ruotsin dopingkomissio vapautti juoksijan epäilyistä ja kumosi hänelle langetetun kilpailukiellon.