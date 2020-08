Ruotsin kentillä vakuuttanut lupaus valitsi Pikkuhuuhkajat – Ruotsin valmennus harmissaan

Jalkapallon alle 21-vuotiaiden maajoukkue jatkaa EM-karsintojaan kotipeleillä Romaniaa ja Ukrainaa vastaan syyskuun alussa, ja päävalmentaja Juha Malinen ilmoitti perjantaina pelaajavalintansa peleihin. Yksi mielenkiintoisimmista nimistä ryhmässä on Ruotsin pääsarjassa Allsvenskanissa pelaavassa AIK:ssa hyvin vastuuta tällä kaudella saanut toppari Robin Tihi.

Suomalaisäidin poika Tihi, 18, on pelannut Ruotsin alle 17-vuotiaiden maajoukkueessa, ja sinikeltaisten 21-maajoukkueen luotsi Roland Nilsson harmittelee nuoren lupauksen valittua Ruotsin sijaan Suomen.

– Olemme seuranneet häntä ja hän on mielenkiintoinen pelaaja. On aina harmillista, kun pelaaja valitsee jonkin muun maajoukkueen, mutta valinta on aina pelaajan oma ja sen pitäisi olla sellainen, joka tuntuu oikealta valinnalta, Nilsson pohti SVT:n haastattelussa.

– Tihi valitsi Suomen, mutta hänellä on vielä mahdollisuus vaihtaa kerran (edustusmaata). Sitten kun pelaa A-maajoukkueessa, silloin on lopullisesti kiinni siinä (valinnassa), Nilsson täydensi vielä.

Malinen on puolestaan tyytyväinen Tihin "nappaamisesta". Nuori mies on pelannut AIK:n puolustuksessa 13 kesän 17:stä liigapelistä, ja maalitilikin on jo auennut.

– Kuulin hänestä, ja otin yhteyttä saatuani numeron AIK:ssa pelaavalta Saku Ylätuvalta. Juttelimme, ja sovimme tapaamisesta. Tein työmatkan Tukholmaan, tapasimme ja kävimme läpi asioita. Ja hänelle äidin kotimaa tuntui läheiseltä, samoin kuin tietysti myös isän kotimaa (Marokko). Hän kunnioittaa juuriaan. Ei se mikään huutokauppa ollut, mutta Suomen hän valitsi, Malinen kertoi Tihin saamisesta mukaan.

Malinen allekirjoittaa Nilssonin näkemyksen: kyseessä on mielenkiintoinen pelaaja.

– Miehen kokoinen (186 cm) ja kohtuullisen hyvä ilmatilassa. Puolustaa eteenpäin vahvasti, ja vastustajalla on vaikea hallita palloa. Varmaotteinen puolustaja, Malinen raportoi Tihin taidoista.

Pikkuhuuhkajat kohtaa Romanian perjantaina 4. syyskuuta Turussa ja Ukrainan tiistaina 8. syyskuuta Olympiastadionilla Helsingissä.