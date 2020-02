Ruotsin rallin kohtalo vielä auki, teiden kunto yhä huolestuttava

Ensi viikolla ajettavan Ruotsin MM-rallin kohtalo on yhä vaakalaudalla. Kisajärjestäjät kertovat nettisivuillaan, että Värmlantiin on satanut viime päivinä lunta, mutta teiden kunto on rallia ajatellen vielä huolestuttava.

Ruotsissa on ollut Suomen tavoin lämmintä. Perinteisesti Ruotsin ralli on ajettu kunnon talvikelissä, ja kuljettajat ovat voineet nojata autoillaan teitä reunustaviin lumipenkkoihin. Sellaisesta voi tänä talvena vain haaveilla.

MM-sarjakauden toisen rallin on määrä alkaa ensi viikon torstaina 13. helmikuuta ja kestää neljä päivää.

Kisajärjestäjät peruivat jo Historic-rallin, jotta tiet pysyivät kunnossa MM-sarjan WRC-autoja varten.

– Teemme kaikkemme, jotta kilpailu voitaisiin ajaa, Rally Swedenin toimitusjohtaja Glenn Olsson sanoi.

Olssonin mukaan päätös kisasta on määrä tehdä tällä viikolla.