Ruotsin salibandynaiset voittivat huippujännittävän MM-finaalin

Ruotsi on voittanut jatkoajalle edenneessä salibandyn naisten MM-loppuottelussa Sveitsin 3–2. Samalla Ruotsin pitkä valtakausi jatkui, sillä maa on voittanut naisten MM-kisat seitsemän kertaa peräkkäin. Ruotsilla on yhteensä yhdeksän MM-titteliä.

Sveitsin Neuchatelissa pelatusta finaalista tuli jännitysnäytelmä, joka ratkesi ajassa 61.01 Ruotsin Johanna Hultgrenin maaliin. Avauserässä Margrit Scheidegger vei Sveitsin johtoon ja Ruotsin Moa Gustafsson tasoitti.

Toisessa erässä Gustafsson laukoi Ruotsin 2–1-johtoon. Corin Rüttimann toi Sveitsin tasoihin vain kahdeksan sekuntia ennen kolmannen erän loppua. Suomi voitti aiemmin sunnuntaina pelatussa pronssiottelussa Tshekin jatkoajalla ratkenneessa ottelussa 5–4.