Ruusuvuori laittoi Thiemin sievään pakettiin – "Tämä on tennisurani hienoin päivä"

Suomi on saanut uuden tennistähden. Tämä kävi selväksi viimeistään lauantaina Espoossa, kun Emil Ruusuvuori, 20, voitti Davis Cupin Eurooppa/Afrikan 1. ryhmän maaottelussa Itävallan Dominic Thiemin 6–3, 6–2.

Vaikka maailmanlistan viitonen Thiem ei ollut Suomessa parhaimmillaan, on tämän tason pelaajan kukistaminen merkittävä askel kohti tenniksen grand slam -kisoja. Ruusuvuori on maailmanlistalla sijalla 163.

Thiem ei selvästikään viihtynyt parhaalla mahdollisella tavalla Espoo Areenan kentällä. Ruusuvuori pyrki pitämään pallot matalina ja porskutti hyvällä syötöllään. Myöskään pidemmät pallorallit eivät tuottaneet 20-vuotiaalle suomalaiselle ongelmia.

Tasaväkisen alun jälkeen Ruusuvuori kaivoi jostakin syötönmurron. Hetkeä myöhemmin hän pääsi syöttämään avauserän voitosta.

Tällaiset tilanteet ovat tärkeitä pelaajan kehityksen kannalta. Erän katkaiseminen on aina hankalaa, mutta nyt vastassa oli maailmanlistan viitonen.

Ruusuvuori kesti paineet, ja voitti viidennen eräpallonsa. Samalla suomalaisyleisö oli saatu herätettyä, ja Itävallan pieni mutta äänekäs kannattajajoukko hieman hiljaisemmaksi.

Thiemillä oli vaikeuksia koota itsensä yllättävän erätappion jälkeen. Hän teki toisen erän kolmannessa pelissä useamman kaksoisvirheen, mutta onnistui pelastamaan tilanteen.

Seuraavalla yrittämällä Ruusuvuori ei antanut armoa. Hän jätti itävaltalaisen nollille tämän syötöllä ja otti siten murron myös toiseen erään. Se tuli vieläpä laadukkailla palautuksilla, jotka selvästi nakersivat Thiemin uskoa.

Ruusuvuori oli hankaluuksissa seuraavassa omassa syötössään, mutta onnistui pitämään sen osin verkkonauhankin avustuksella.

Thiemin syöttö takkusi edelleen, ja Ruusuvuori pääsi tuplamurrolla syöttämään ottelun voitosta tilanteessa 5–2. Homma oli jo käytännössä taputeltu, ja ottelu päättyi yleisön raikuviin aplodeihin reilun tunnin pelin jälkeen.

– Tämä on tennisurani hienoin päivä tähän saakka, Ruusuvuori iloitsi.

– Jos tällaisen kaverin pystyy voittamaan, niin voi lähteä voittamaan ketä vain.

Yleisö antoi voimaa Ruusuvuorelle

Ruusuvuori pelasi ennen Thiem-ottelua nelinpeliä Henri Kontisen kanssa. Taktinen veto ei tällä kerralla auttanut sen matsin voittoon, mutta ei myöskään väsyttänyt Ruusuvuorta liikaa.

– Yleisö antoi voimaa, ja tunsin oloni hyväksi heti ensimmäisestä pisteestä, Ruusuvuori totesi.

Hän ei häkeltynyt siitäkään, että jäi omassa syötössään 0–40 tappiolle jo kolmannessa pelissä. Hermojen pitävyyttä kysyttiin myös avauserän lopussa, mutta voittopiste ei ollut millään tulla.

– Joka pisteessä pitää jaksaa odottaa, että saa hyvän paikan, Ruusuvuori sanoi kärsivällisyyden merkitystä korostaen.

Sinänsä voittoon ei vaadittu mitään poppakonsteja.

– Kaikki kulki niin hyvin, että pystyin keskittymään omiin asioihini, ja siihen vielä päälle muutama taktinen niksi, Ruusuvuori kertoi.

Ruusuvuoren voitto tasoitti Suomen ja Itävallan välisen ottelun 2–2:een. Davis Cup -maaottelu huipentuu tänään ratkaisevaan kaksinpeliin, johon Suomi valitsi Harri Heliövaaran ja Itävalta Dennis Novakin. Otteluparin voittaja etenee Davis Cupin maailmanlohkon karsintoihin.

Nelinpeli meni Itävallalle

Aiemmin tänään Suomen nelinpelipari Henri Kontinen ja Ruusuvuori hävisi Itävallan kokeneille Jürgen Melzerille ja Oliver Marachille erälukemin 6–7 (5–7), 2–6.

Suomi vaihtoi taktisena vetona ykköspelaajansa Ruusuvuoren pelaamaan Kontisen kanssa Harri Heliövaaran sijasta. Nelinpeli oli hyvin tärkeä maaotteluun kannalta, sillä ennakkoon Thiemin arvioitiin voittavan molemmat kaksinpelinsä.

Espoo Areenan kenttä palkitsi hyvästä syöttämisestä, ja murtojen saaminen oli hankalaa. Nelinpelin ensimmäinen erä eteni näin katkaisupeliin, jossa Itävalta sai minibreikin Ruusuvuoren epäonnistuttua koholyönnissä lähellä verkkoa.

Suomalaiset selvittivät yhden eräpallon, mutta toista eivät.

Toisessa erässä Kontinen ja Ruusuvuori vaikuttivat aluksi teräviltä, ja syötönmurtokin tuntui mahdolliselta. Niukka erätappio näkyi kuitenkin aavistuksenomaisena hermostuneisuutena, ja vastaavasti Itävallan pari pystyi rentoutumaan.

Niinpä viidennessä pelissä kävi toisin päin, ja punapaidat ottivat ottelun ensimmäisen varsinaisen breikin.

Vieraiden kannattajajoukko alkoi saada äänensä kuuluviin, kun suomalaisyleisö oli ikään kuin odottavalla kannalla. Kontinen ja Ruusuvuori eivät saaneet kunnon mahdollisuutta murtoon, ja Itävalta oli pelin päässä ottelun voitosta.

Melzer ja Marach saivat Ruusuvuoren syöttäessä ensimmäiset ottelupallonsa. Niistä toinen tuotti tulosta.

Tappio ei ollut sinänsä yllätys, sillä Itävallan pari on pelannut tänä vuonna yhdessä muutenkin kuin maajoukkueessa. Yhdysvaltain avoimissa he pelasivat puolivälierissä.

"Emil sopii hyvin, ja Harri sopii hyvin"

Kontinen ja Ruusuvuori sen sijaan olivat pelanneet aiemmin yhdessä vain kerran, ja senkin kotimaisessa liigassa useampi vuosi sitten.

– Olemme kuitenkin harjoitelleet paljon yhdessä. Emil sopii hyvin, ja Harri sopii hyvin, Kontinen sanoi.

Ruusuvuori ei ollut kommentoimassa nelinpeliä, sillä hänellä oli urakkapäivä. Puoli tuntia nelinpelin jälkeen alkoi kaksinpeli Thiemiä vastaan.

Kontinen sanoi nähneensä itävaltalaisilta muutaman pelin vuoden aikana.

– He pelasivat paremmin kuin mitä olen nähnyt heidän pelaavan. He syöttivät todella hyvin ja tällä kentällä on silloin vaikea palauttaa.

Kontisen syksy jatkuu tuttuja latuja. Hän lähtee vakioparinsa John Peersin kanssa seuraavaksi Aasiaan. Suomalainen ei ollut huolissaan, vaikka viime aikoina ei ole tullut voittoja aivan entiseen malliin.

– Aina ei kulje niin hyvin. Tulee hyviä ja huonoja jaksoja.