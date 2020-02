Ruusuvuori raivasi tiensä ATP-turnauksen pääsarjaan Montpellierissä

Emil Ruusuvuoren nousukiito kansainvälisillä tennisareenoilla jatkuu. Ruusuvuori selvitti maanantaina tiensä ATP-turnauksen pääsarjaan Ranskan Montpellierissä, jossa hän kaatoi miesten kaksinpelin toisella karsintakierroksella Ranskan Nicolas Mahut'n 6–3, 3–6, 7–6 (7–3).

20-vuotias Ruusuvuori teki samalla historiaa, sillä hän pääsee pelaamaan ATP-turnauksen pääsarjaan ensimmäistä kertaa urallaan. ATP-haastajatasolta Ruusuvuorella on neljä turnausvoittoa.

Montpellierin karsinnan avauskierroksella sunnuntaina Ruusuvuori löi Saksan Matthias Bachingerin 6–4, 6–4.

Ruusuvuoren maanantainen vastus Mahut, 38, on ollut parhaimmillaan maailmanlistalla 37:s. Nyt Mahut on sijalla 192. Mahut on loistanut kuitenkin nelinpelilistalla, sillä siinä hän komeilee tällä hetkellä kuudentena.

Ruusuvuori nousi tänään päivitetyllä kaksinpelilistalla sijalle 101, joka on tähän mennessä hänen korkein sijoituksensa.

Mahut-ottelun päätöserä oli Ruusuvuorella jo hyvin hallussa, kun hän johti sitä 4–1. Kokenut ranskalainen ei kuitenkaan antanut periksi, vaan venytti ottelun katkaisupeliin. Siinä Ruusuvuori siirtyi 4–1-johtoon eikä antanut enää otteen kirvota. Helsinkiläinen latoi miltei kaksi tuntia kestäneeseen otteluun kymmenen ässäsyöttöä.

Pääsarjaan pääsy tarkoittaa sitä, että Ruusuvuori on turnauksessa 32 parhaan joukossa. Montpellierin turnauksen ykkössijoitettu on isäntämaan Gael Monfils, joka on saanut vapaalipun suoraan toiselle kierrokselle. Monfils on maailmanlistalla yhdeksäntenä.