Säännöt uudistuivat, uudistuuko myös golf?

Tänä keväänä golfin harrastajat puhuvat lajistaan poikkeuksellisen paljon. Syynä ei ole se hyvin talvehtinut slaissi, kehno lähipeli tai golfosakkeiden romahtaneet hinnat. Syynä ovat vuoden vaihteessa voimaan tulleet, uudistetut säännöt.

Siellä, missä on uutta, on aina parran ja huulikiillon pärinää. Alkuvuodesta golffarit ovatkin puhuneet esimerkiksi uudesta out-säännöstä. Siis siitä, kun pallo livahtaa valkoisten paalujen väärälle puolelle. Mutta ei hätää, Suomen johtava golftuomari, viidettä kertaa US Openiin kutsuttu, jyväskyläläinen Arto Teittinen auttaa.

Todellakin. Amerikkalaiset saivat läpi sääntömuutoksen, jonka mukaan paikallissääntöjen perusteella on mahdollista, että outiin mennyt pallo palautetaan peliin kahden rangaistuslyönnin hinnalla lyhyeksi leikatulle väylälle sille kohdalle, mistä pallo ulos meni. Mutta...

– Minä en tule järjestämään yhtään sellaista kisaa, jossa kyseinen sääntö on voimassa. Syy on, että onhan se nyt aivan kohtuutonta, jos hankalasta paikasta kentältä pallonsa löytänyt kaveri joutuu palaamaan teeboksiin avaamaan uudestaan, ja samaan aikaan outiin lyönyt kaveri saa kantaa pallon kahdella rankulla kentälle, Teittinen kertoo hieman kärjistäen.

Reiluus ja johdonmukaisuus olivat perusteita uusille säännöille. Muita perusteita olivat pelin yksinkertaistaminen, nopeuttaminen sekä sääntöjen vähentäminen (noin kolmannes poistui).

Seuraus on, että golfareiden vahinkoja ei enää rangaista. Enää ei ole kaksoiskosketusta, eikä hiekkaan koskettamisesta bunkkerissa tule rangaistusta. Jos palloa liikuttaa viheriöllä, pallo palautetaan paikalleen ilman rankkua. Sama koskee merkkinastan liikuttamista vahingossa.

Jos palloa etsiessään vahingossa potkaisee tai liikuttaa pientä valkoista esimerkiksi pitkässä heinässä, siitä ei tule rangaistusta. Pallo asetetaan takaisin paikalleen. Ei myöskään siitä, että osuu pallolla itseensä, kaveriin tai bägiin enää rangaista.

Viheriöllä saa korjata kaikki muut paitsi kentän hoidosta tai kentän huonosta kunnosta johtuvat jäljet.

Puttilinjaakin saa nyt koskettaa – jos joku siihen tarvetta kokee.

Otetaan esimerkkejä myös pelin nopeuttamisesta.

Uponneen pallon saa nyt nostaa alastulojäljestään koko yleisellä pelialueella ilman rangaistusta, ei estealueella.

Pallon saa nyt nostaa esimerkiksi karheikossa tunnistusta varten ilman, että siitä tarvitsee ilmoittaa pelikaverille. Pallo merkitään ennen nostoa, mutta sen saa puhdistaa vain sen verran kuin pallon tunnistaminen vaatii.

Palloaan saa etsiä vain kolme minuuttia, kun ennen aikaa oli viisi minuuttia.

Dropatessa pallo pudotetaan polven, ei enää olkapään korkeudelta. Oletus on, että droppiuusinnat vähenevät, kun pallo harvemmin vierii väärään paikkaan.

Griinillä lippua ei tarvitse ottaa pois reiästä putattaessa. Teittisen mukaan ammattilaiset käyttävät tätä uudistusta lähinnä silloin, kun voidaan olettaa esimerkiksi alamäkiputissa tanko-osumista olevan hyötyä.

Bunkkerista (ennen hiekkaeste) voi nyt vapautua kahdella rangaistuslyönnillä, kun aiemmin golfari saattoi huiskia vaikeasta bunkkerista pitkälti iltapäivään. Suomessa bunkkerit ovat Teittisen mukaan pääsääntöisesti helppoja, maailmalla ne sen sijaan voivat olla todellisia hautoja. Bunkkerista saa nyt myös poistaa kivet, kävyt, oksat ja lehdet kunhan pallo ei liiku.

Pelaamattomasta paikasta ja vesiesteestä (joka nyt on siis estealue) vapauduttiin ennen täsmälleen lipun suunnassa linjalle taaksepäin liikkuen. Nyt linjadropissa yhdellä rangaistuksella voi pudottaa mailanmitan verran kummalle puolelle linjaa hyvänsä, ja ehkä vapautua näin linjalle muutoin jäävästä puusta tai vastaavasta.

Valkoisten paalujen sijaan pelikentille voidaan laittaa estealueita osoittamaan punaisia paaluja, jolloin peliä voi jatkaa tiedetystä tai käytännössä (95 prosenttia!) varmasta ulosmenokohdasta yhden rangaistuksen ja kahden mailanmitan dropilla.

Ennen eläimen tekemästä jäljestä vapautui, jos oletus oli, että eläin asuu tai on muuttamassa tähän koloonsa. Nyt vapautuminen on laajempaa, mutta ei koske matojen ja hyönteisten koloja tai jälkiä, kuten muurahaisten polkua.

Entäpä ne – eläimistä puheen ollen – pelin sudenkuopat, jos out-sääntö menee Suomessa niin kuin Teittinen haluaa ja se voidaan siis unohtaa.

– Unohdetaan dropata oikealta korkeudelta ja lyödään palloa. Seuraa rangaistus ja sen mukainen tunnelma peliryhmässä.

– Korjataan kaikenlaiset jäljet griiniltä ja se kaksi minuuttia, joka palloa etsittäessä voitetaan, katoaa.

– Kouritaan palloa reiästä, jossa on tanko, jolloin reiän reunat kärsivät.

– Liian usein unohdetaan, että tämä on herrasmiesten ja leidien peli. Pelissä olisi tarkoitus huomioida myös muut pelaajat.