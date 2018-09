SJK keskittyi puolustamaan, Lahden karmea putki jatkui

Jalkapalloliigan putoamiskamppailussa mukana oleva SJK nappasi kotonaan tärkeän pisteen FC Lahdelta ottelun päättyessä 0–0.

SJK tuskin tippuu suoran putoajan paikalle, mutta ero karsijan paikalle on vain kolme pistettä, joten jokainen piste on joukkueelle tärkeä. Isännät valitsivat otteluun puolustavan taktiikan, ja se täytti vähimmäistavoitteen.

– Halusimme iskeä vastahyökkäyksillä, ja me saimmekin joitain paikkoja, mutta valitettavasti emme onnistuneet täydellisesti, sanoi SJK-luotsi Alexei Eremenko.

Lahtelaisilla ei ole tällä kaudella enää sen suurempaa panosta, ja se näkyi. Vieraatkin olivat kaukana kauden parhaastaan, kuten viime aikoina on ollut tapana. Lahti on juhlinut voittoa viimeksi heinäkuussa, ja sen voitoton putki on nyt yhdeksän ottelun mittainen.

– Meillä oli jälleen kerran kohtuullisen hyviä maalintekopaikkoja, mutta tämän kauden perisynti on ollut, että viimeiset ratkaisut eivät ole riittävän hyviä, kuten ei tälläkään kertaa, harmitteli Lahden pääkäskijä Toni Korkeakunnas.