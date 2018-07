SJK:n bussitaktiikka puri – FC Lahden tappioton putki päättyi

FC Lahden pitkä tappioton putki jalkapalloliigassa tuli päätökseensä Seinäjoella, jossa kotijoukkue SJK juhli 1–0-voittoa. Lahti oli hävinnyt tällä kaudella vain yhden ottelun, ja sekin oli huhtikuulta.

Tappioton putki ehti kestää 12 ottelua.

Illan ainokaisen viimeisteli puolen tunnin pelin jälkeen Aristote Mboma, joka sivalsi pallon maaliin upean kuvion päätteeksi. Loppupelin SJK puolusti tiiviisti, minkä vuoksi vieraiden hyökkäyspeli oli tuskaista.

– En ole nähnyt koskaan tällaista kotijoukkuetta Seinäjoella. Tuollaisella bussitaktiikalla voittaminen vaatii onneakin, mutta tulosta täytyy kunnioittaa, sanaili Lahden pääluotsi Toni Korkeakunnas.

Voitto oli surkeaa kautta pelaavalle SJK:lle äärimmäisen tärkeä, sillä joukkue oli ennen keskiviikkoa vain kahden pisteen päässä putoajan paikalta.

– Olen ylpeä pelaajistani, koska he pysyivät pelisuunnitelmassa. On tärkeää, että me pystymme pelaamaan erilaisilla taktiikoilla, koska me tarvitsemme nyt kipeästi sarjapisteitä, kertoi SJK:n päävalmentaja Alexei Eremenko Senior.