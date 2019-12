SUEK selvittää seksuaalisen häirinnän laajuuden suomalaisessa urheilussa

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK tekee laajan selvityksen seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Selvityksen tarkoituksena on tutkia, ilmeneekö kilpaurheilussa seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää ja kuinka yleisestä ilmiöstä on kyse.

Selvitykseen on kutsuttu 71 urheilun lajiliittoa. Mukana ovat kaikki suurimmat urheilulajit. Kysely lähetetään 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille kilpaurheilijoille. Raportti selvityksestä valmistuu ensi keväänä.

Erilainen urheiluun liittyvä häirintä ja epäilty häirintä ovat nousseet viime vuosina julkisuudessa esille. Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu naisten jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueissa nousivat puheenaiheiksi keväällä 2018, kun MTV Sport tutki asiaa.

Tammikuussa Tennisliitto ja SUEK kertoivat selvittävänsä, ovatko nuoret kansainvälisiä kilpailuita pelanneet suomalaiset kokeneet häirintää harjoituksissa tai kilpailumatkoilla viime vuosina. Viime kuukausina taitoluisteluun liittyvä häirintä ja epäasiallinen käytös ovat nousseet julkisuudessa esille.

"Häirintä ei kuulu urheiluun"

SUEK toteuttaa selvityksen yhteistyössä urheilun lajiliittojen sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihun kanssa.

– Näin laaja selvitys häirinnästä urheilussa on ensimmäinen Suomessa. On hienoa, että liitot lähtevät mukaan selvitykseen. Tämä kertoo urheilun yhteisestä tahtotilasta. Epäkohtiin halutaan puuttua ja etsiä ratkaisuja. Paljon on vielä opittavaa ja tehtävää epäasiallisen käyttäytymisen lopettamiseksi, mutta suunta on hyvä. Häirintä ei kuulu urheiluun, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoi tiedotteessa.