SUEKille tuli yli 9 000 vastausta laajaan häirintäselvitykseen

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK sai yli 9 000 vastausta laajaan häirintäselvitykseensä. SUEK tutki seksuaalista ja sukupuoleen perustavaa häirintää suomalaisessa kilpaurheilussa yhteistyössä lukuisten lajiliittojen kanssa. Kysely tehtiin 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille urheilijoille.

Naisista kyselyyn vastasi reilut 4 700, miehistä reilut 4 200 urheilijaa. Yhteensä vastauksia tuli 9 018.

– Vastausten analysointivaihe on parhaillaan käynnissä. Vastausten määrä on niin iso, että se tekee selvityksestä ainutlaatuisen myös kansainvälisesti. Aihe näytti olevan tärkeä myös miehille, mikä on hieno asia, SUEKin tutkimuspäällikkö Nina Laakso kertoi tiistaina Helsingissä.

SUEK julkaisee raportin häirintäselvityksestä toukokuussa.