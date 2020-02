SVT: Alppihiihdon maailmancupin finaalit lasketaan Italiassa ilman yleisöä

Alppihiihdon maailmancupin finaalit lasketaan Italian Cortina d'Ampezzossa ilman yleisöä koronaviruksen takia, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kotisivuillaan. SVT:lle asian vahvisti Kansainvälisestä hiihtoliitosta FIS:stä Markus Waldner, joka on miesten alppicupin kilpailujohtaja.

Pohjois-Italiassa sijaitsevassa Cortinassa on määrä nähdä miesten ja naisten maailmancupin huipennus 16.–22. maaliskuuta. Normaalisti maailmancupin finaalit ovat kansanjuhla, mutta tänä vuonna yleisöä ei tällä tietoa päästetä lainkaan paikalle.

Italiassa on peruttu viime päivinä useita urheilutapahtumia koronaviruksen takia. Lisäksi esimerkiksi jalkapallon Serie A:n otteluita on määrä pelata ilman yleisöä.