19 vuotta siinä meni, mutta nyt ratamoottoriveneilyn SM-osakilpailut palasivat Jyväskylään. SJ10-, GT15-, GT30- ja F4-luokissa kerättiin SM-pisteitä sekä eilen lauantaina että tänään sunnuntaina. Edellisen kerran Jyväsjärvellä on ratamoottoriveneilty vuonna 2000.

Racewknd-nimellä viime vuodesta lähtien kulkenut tapahtuma on onnistunut lisäämään marginaalilajin harrastajamääriä, mutta matka on vielä varsin pitkä. Määrät olivat pitkään laskussa, mutta neljän kisaluokan osallistujamäärät ovat nousseet vuoden aikana noin kolmestakymmenestä viidenkymmenen tienoille.

Ainakin yhtenä merkittävänä osasyynä kasvulle voi pitää uuden promoottorin Kurt Möllerin tapaa markkinoida lajia.

– Olemme kiertäneet paljon messuja ja kouluja, ja moni venekerho on innostunut. Suurin syy on se, että väki puhuu toisilleen ja rekrytoi kavereitaan ajamaan, Möller kertoo.

– Se lähti siitä, että poikani ryhtyi ajamaan Sami Seliön tiimissä. Kiertelin itse näitä kisoja ja totesin, että tässä on paljon tehtävää. Kohtuullisella vaivalla tästäkin saa aika hienon tapahtuman, Subwayn brändimanagerina urheilusponsoroinnin maailmaan tutustunut Möller taustoittaa.

Jyväskylässä ratamoottoriveneilypiirit eivät ole kovin aktiiviset. GT30-luokasta löytyy kaksi jyväskyläläistä, 20-vuotias Tino Lehto ja 19-vuotias Joona Tikka. Kumpikaan ei tosin edusta Jyväskylän Veneseuraa, eivätkä ole sen kanssa varsinaisesti tekemisissä.

Sen sijaan he kilpailevat OA Racing -tallissa, minkä lisäksi Lehto edustaa Puumalan Veneseuraa ja Tikka Imatran Venekerhoa. Lehto on harjoitellut mökkiseudullaan Kangasniemellä, Tikka taas työpaikkakunnallaan Imatralla.

– Järjestäminen on ollut se suurin ongelma. Pääjärjestäjät ovat usein venekerhoja. Moni niistä on etelärannikolla, eikä täällä ole oikein järjestäjiä. Täällä ei ole ollut niin paljon kisaajia, eikä Jyväskylän Veneseura ole juuri ollut mukana. Epäilisin, että se on johtunut siitä, että seuralla ei joko ole ollut intoa tai he eivät ole oikein tienneet lajista, Tikka spekuloi.

Pohdinta saattoi osua oikeaan, sillä ainakaan Jyväskylän Veneseuran kommodori Olli Porkholm ei ole käynyt syvällisiä keskusteluita ratamoottoriveneilytoiminnasta. Seuralla on ollut omat kokeilunsa lajissa, mutta toiminta ei ole ollut käynnissä enää vuosikausiin.

– Ainakaan minun tiedoissani ei ole alan suoranaisia harrastajia täällä. Patu Leppälä on varmaan niitä viimeisiä, Porkholm sanoo viitaten moottoriveneiden F1-sarjaa vuosina 1995–2000 ajaneeseen jyväskyläläiseen.

Lehdon ja Tikan tiet lajiin ovat hieman erilaiset. Lehto haaveili rataveneilystä jo pikkupojasta, ja vuosi sitten pitkät unelmat konkretisoituivat lajin aloittamiseksi.

– Kävimme isän kanssa katsomassa kisoja. Mökkirannassa on ollut kaikennäköisiä vesileluja. Viime kaudella pääsin ajamaan kaksi kisaa ja tällä kaudella koko sarjan, Lehto sanoo.

Tikka taas aloitti jo 2010 SJ15-luokassa, jonka SJ10-luokka on sittemmin korvannut.

– Silloin tuli pieni buumi. On olemassa vanha ryhmäkuva, jossa meitä oli noin 15 henkilöä SJ15-luokassa. Ajamme melkein kaikki vieläkin. Kuvassa oli muun muassa Kalle Viippo, joka ajaa nykyään F2-sarjaa, Tikka toteaa.

Tiiviiksi hitsautunut ryhmä sai jatkamaan lajissa, jossa kilpailijoita ei muutoin paljon ole.

– Se ei haitannut niin paljon, kun omassa luokassa oli paljon kuljettajia. Muista luokissa ei ollut juuri yhtään. Kun meni varikolle, se oli enemmän kyläkisamenoa, Tikka myöntää.

Promoottori Möller toivoo, että Jyväskylässäkin paikallinen venekerho lähtisi tiiviimmin juniorityöhön mukaan. SJ10-luokassa kisaa 8–12-vuotiaita ja GT15-luokassa 10–16-vuotiaita. Möllerin mukaan pienikin satsaus voisi saada lajin pariin useita nuoria.

– Me tuemme kyllä seuroja veneiden hankkimisessa. Sellainen täysin uusi paketti maksaa noin 3300 euroa. Venekerhot voivat hommata veneitä, ja jengi voi sitten käydä kokeilemassa niitä. Monesti firmat maksavat sen 3300 euroa että saavat veneet omannäköisiksi, Möller kertoo.

Ajatusta tukevat myös Lehto ja Tikka. Lajiin lähteminen ei heidän mukaansa vaadi paljon taustatietoja ja -taitoja, mutta jonkinlaista tulitukea seurat voisivat antaa.

– Tähän lajiin on lopulta tosi helppo tulla mukaan. Me kaikki varmasti mielellämme esittelemme veneitä, Lehto toteaa.