Saara Esko teki mahdottomasta mahdollisen – Vuonna 2010 päättynyt maajoukkueura huipentuu perjantaina alkaviin EM-kisoihin

Perjantai huipentaa Saara Eskon hämmästyttävän paluun huippulentopallon pariin. 38-vuotias Esko aloittaa naisten maajoukkueen kanssa EM-kisojen alkulohkon Turkin Ankarassa, vaikka oli lopettanut maajoukkueuransa ja pääosin pelaamisenkin kevääseen 2010.

Eskon uusi ura sai yllättäen alkusysäyksen viime joulukuussa, kun naisten maajoukkueen päävalmentaja Tapio Kangasniemi pyysi Eskoa tuuraamaan loukkaantuneita pelaajia 14–15-vuotiaiden maajoukkueleirillä Kuortaneella. Esko oli urheiluopistossa suorittamassa entisille huippu-urheilijoille tarkoitettua valmentajien ammattitutkintoa.

Vammalan Lentopallossa kakkossarjassa eli maan kolmostasolla pelannut Esko vastasi kyllä Kangasniemen kyselyyn, josko kokenut pelaaja lähtisi auttamaan maajoukkuetta EM-kisoissa. Niihin Suomi pääsi ensi kertaa sitten vuoden 1989.

– Olen tehnyt kaiken niin viimeisen päälle kuin pystyn, Esko kertoi STT:lle maajoukkueen leirillä Kuortaneella pari viikkoa sitten.

Huima työmäärä kuntoon pääsemiseksi

Esko lopetti yhdeksän vuoden mittaisen ammattilaisuransa kevääseen 2010, jolloin pelasi myös viimeiseksi luulemansa maaottelun. Sen jälkeen Saara ja ex-maajoukkuepassari Mikko Eskon perhe kasvoi kahdella lapsella, jotka ovat nyt kasvaneet ekaluokkalaiseksi ja kolmosluokkalaiseksi.

– Jos me Mikon kanssa olisimme molemmat pelanneet, se ei olisi ollut lapsille oikein. En ole katunut mitään, ja olen nyt saanut uuden mahdollisuuden, Saara Esko kertasi.

Taukoa peleistä kertyi kuusi vuotta. Kaudella 2015–2016 Esko oli mukana LP-Vampulan liigajoukkueessa, mutta rupeama päättyi neljän ottelun jälkeen vasemman polven loukkaantumiseen.

Lentopallosta on sanottu, että pyöräilyn tavoin lajitaidot pysyvät, kun ne on kerran opittu. Ihan niin yksinkertaista se ei ole, varsinkaan kun palaa maajoukkuetasolle. Kroppa pitää saada huippupelaamisen tasolle.

– Olen joutunut tekemään hirveän määrän työtä. Fysiikka- ja lajiharjoittelun puolesta olen aikataulussa, ja paikat ovat kestäneet harjoittelua kaksi kertaa päivässä, Esko kertoi.

Lasten syntymän jälkeenkin hän kävi punttisalilla ja juoksi lenkkejä, mutta arvioi olleensa talvella lihaksistonsa osalta vain vähän peruskuntoilijaa parempi.

– Kun toukokuussa aloitin maajoukkueleirit, polvet olivat joka treenin jälkeen tosi kipeät. Ne eivät meinanneet kestää sitä, että hyppii kaksi tuntia. Mutta enää ne eivät ole yhtään kipeät, Esko kuvasi.

Voimaa on tullut jalkojen lisäksi keskivartaloon ja olkapäihin, jotka kestävät nyt lentopallon iskulyönnit ja torjunnat.

Kovan tason sparrausta Sastamalassa

Mitä tuo Eskon kuvaama hirveä työmäärä on sitten tarkoittanut lajiharjoittelussa? Kakkossarjajoukkueella harjoituksia on kahdesti viikossa, maajoukkueessa kahdesti päivässä.

Keväällä Esko harjoitteli Vammalan Lentopallon miesten ykkössarjajoukkueen kanssa ja haki rutkasti toistoja alkukesän maajoukkueleirillä ja eritoten maajoukkueen viiden viikon omaehtoisella jaksolla heinäkuussa.

– Meillä oli heinäkuussa kolmena viikkona maajoukkueen pienryhmäleirityksiä Sastamalassa, ja treenasimme parin päivän jaksoissa aamulla kaksi tuntia ja illalla kaksi tuntia. Siinä tuli pelkkää ison pallon hyökkäystä ja vastaanottoa, ja sain paljon toistoja, Esko kertoi.

Sparrausapua toivat VaLePan liigajoukkueen passarit, oma puoliso Mikko Esko ja kakkospassari Arttu Lehtimäki. Välillä aloitussyöttöjä oli syöttämässä myös maajoukkuekonkari Olli Kunnari.

Kangasniemi laittoi Eskon maajoukkueen aloituskokoonpanoon jo toukokuun Viro-ottelussa. Se yllätti Eskon ja nosti jännityksen hetkeksi pintaan, mutta pelaaminen loksahti nopeasti uomiinsa.

– Pelit sytyttävät. Ei siinä mieti yhtään, minkä ikäinen on ja kuinka monta vuotta on ollut taukoa ja ketä on vastassa.

– Peleissä ei tunnu kolotuksia. Tasen (päävalmentaja Kangasniemi) kanssa oli sovittu, että jos näyttää, että paikat eivät kestä, putoan joukkueesta, Esko kertoi. Eikä pudonnut.

Suomi korostaa nopeaa hyökkäystä

Suomi saavutti karsintapeleissä EM-kisapaikan, ja Esko toivoo, että suomalaiset pystyisivät käyttämään historiallisen EM-mahdollisuutensa pelaamalla hyvin yhteen. Ja välittämättä siitä, että esimerkiksi perjantain avausvastus on maailmanmestari Serbia.

– Tiedämme, että siellä on kovia joukkueita vastassa. Mutta jos oma pelityylimme onnistuu, meillä on mahdollisuus päästä alkulohkosta jatkoon.

Jatkopaikka edellyttää vähintään neljättä sijaa Serbian, Turkin, Kreikan, Ranskan ja Bulgarian seurassa.

Suomen pelityyli tarkoittaa nopeaa hyökkäyspeliä, vahvaa aloitussyöttöä, tarkkaa vastaanottoa ja uhrautuvaa puolustusta.

– Meillä ei ole yhtään kaksimetristä moukaria, joka tekee 30 pistettä joka ottelussa. Siksi meidän pitää onnistua omantyylisessämme pelissä, Esko kuvasi.

Hänen roolinsa on yleispelaajana nostaa aloituksia ja lyödä hyökkääjänä palloja korkeistakin passeista vastustajan puolelle.

Maajoukkueessa 20 vuoden ikähaarukka

Esko on yksi Suomen lentopallon ammattimaisuuden uranuurtajista. Hän lähti ammattilaiseksi vuonna 2001 ja pelasi Saksassa, Belgiassa ja lentopallon mahtimaassa Italiassa. Tuohon aikaan valtaosa naisten maajoukkueen nykypelaajista oli päiväkoti-ikäisiä, mutta ikäero ei Eskon mukaan näy joukkueen arjessa.

– Kokkosen Suvin ja Riikilän Emmin kanssa meillä on 19–20 vuotta ikäeroa, siinä ajassa elämässä ehtii tapahtua aika paljon, Esko naurahti ja kiitti, miten hyvin pelikaverit ovat ottaneet hänet mukaan.

Esko on lentopallossa nyt samankaltaisessa asemassa kuin lentopallolukion aikainen sydänystävä Riikka Lehtonen, joka pelasi hiljattain beach volleyn EM-kisoissa ja ylsi viikonloppuna beachin Suomen mestariksi 11. kerran. Lehtosen, 40, Suomen mestaruuksien aikajana alkoi 1997.

– Riikka oli minulle tärkeä, kun muutin Kerimäeltä lentopallolukioon Tampereelle. Hän oli kuin isosisko, kun pelasimme yhdessä pari vuotta Orivedellä ja vuoden Eurassa.

– Ammattilaisurien aikana emme paljon nähneet, mutta aina kun tapaamme, sama vanha naureskelu jatkuu siitä, mihin se edellisellä kerralla jäi, Esko hymyili.

Uravalinta selvä jo alakoulussa

Esko kertoi päättäneensä ryhtyä lentopalloammattilaiseksi jo alakoulussa, vaikka ei sitä itse muista.

– Kun pelasin Italiassa, äiti kertoi, että olen ihmetellyt tokaluokkalaisena, pitääkö minun käydä kuviskerhossa ja taidekerhossa, koska tiedän, että minusta tulee lentopallon ammattilainen, Esko kertoi.

EM-joukkueen 14 pelaajasta puolet pelaa nytkin ulkomailla ammattilaisena. Esko kuvaa nykyisiä pelikavereitaan viisaiksi, mutta on voinut antaa heille pikkuvinkkejä.

– Ammattilaisena ei riitä, että pelaa hyvin. Pitää kestää se paine, että sinulta odotetaan päivästä toiseen hyvää suoritusta, Esko arvioi ja muistutti, että ammattilaisen elämä on raakaa työtä.

Hänen uransa huippuhetket osuivat Italiaan. Sinä aikana suomalaiset lentopallon ystävät oppivat tunnistamaan jopa Busto Arsizion kaltaisen pikkupaikkakunnan. Sittemmin Suomen miehet pelasivat siellä EM-turnausta vuonna 2015, ja Saara Esko oli tuolloin suomalaisfanien oppaana.

– Fanit ihmettelivät, että paikalliset ihmiset tunsivat minut vielä kaupungilla, Esko muisteli.

EM-kisojen jälkeen paluu kakkossarjaan

Mitä Saara Esko sitten tekee EM-turnauksen jälkeen? Saako jokin liigajoukkue houkuteltua hänet riveihinsä? Kotipaikka Sastamalan lähellä olisivat ainakin LP-Vampula, LP Kangasala ja Oriveden Ponnistus.

– Jatkan syksyllä kakkossarjassa, Esko nauraa.

Hän arvioi, että kahden liigapelaajan ja kahden alakoululaisen arjessa olisi liikaa soviteltavaa. Mikko Esko pelaa VaLePan kanssa Mestaruusliigan lisäksi Mestarien liigan pelejä, ja nelinkertainen liiga takaa, että otteluja on ainakin kaksi viikossa.

Saara Esko jättää kuitenkin pienen takaportin liigatasolle. Sisar, ex-maajoukkuepelaaja Laura Tuominen, on kannustanut häntä jatkamaan liigassa ainakin loppukaudella. Ettei EM-kisoja varten tehty työmäärä valuisi hukkaan.

– En sano enää mihinkään ei, Saara Esko naurahti.