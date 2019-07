Saarijärveläinen Teemu Lahti ampui Laukaassa SM-hopealle – EM-paikka on varma, mutta toinenkin on vielä tähtäimessä

Saarijärveläinen Teemu Lahti ansaitsi olympiapistoolin SM-hopeamitalin pistooliammunnan SM-kisojen avauspäivänä Laukaassa. Vakiopistoolin erityisosaajalle olympiapistooli on lähinnä sivulaji.

– En harjoittele lajia periaatteessa ollenkaan, nykyään Suomussalmen Urheiluampujia edustava Lahti kertoo.

Hänen pääfokuksensa viikonloppuna kohdistuu vakiopistooliin. Hän on jo ansainnut paikan Italian Bolognassa järjestettäviin pistooliammunnan EM-kilpailuihin isopistoolissa, mutta vakiopistoolissa paikka on vasta käden ulottuvilla. Sunnuntaina Laukaassa on viimeinen mahdollisuus näyttää tasonsa ennen maanantain maajoukkuevalintoja.

– Vielä puuttuu 0,3 pistettä karsintarajasta. Uskoisin, että mikäli pääsen taitotasoni mukaiselle suoritusalueelle, paikan saaminen on todennäköistä. Mutta sitähän ei koskaan tiedä, koska kyseessä on urheiluammunta, Lahti sanoo.

Lahti on edustanut suomussalmelaisseuraa vasta vajaan vuoden. Hän siirtyi seuraan Lahden Ampumaseurasta, jossa hän oli vuodesta 2003 lähtien. Houkuttimena toimivat kovatasoiset joukkuekaverit, kuten maajoukkueampuja Joonas Kallio. Siirto oli onnistunut, sillä Suomussalmen Urheiluampujat voitti perjantaina olympiapistoolin SM-joukkuemestaruuden.

Vaikka useita Suomen mestaruuksia, Eurooppa-cupin ykkössijoja ja joukkue-EM-pronssia urallaan ansainnut Lahti asuu vieläkin Saarijärvellä, hän ei ole koskaan edustanut Keski-Suomen Ampujia.

– Se on jostain syystä vain jäänyt, enkä ole koskaan edustanut, ainakaan vielä. Riippuu, minkälaisia tarjouksia tulee. Jos saadaan SM-kisoihin joukkue, se olisi se juttu, Lahti kertoo.

– Kyllähän tämä KSA:n rata on yksi Keski-Suomen parhaita. Täällä on aktiivista harrastusporukkaa. Meillä Saarijärvellä ampumakulttuuri on aika hiljainen, Lahti myöntää.

Pistooliammunnan SM-kisat jatkuvat Laukaassa läpi viikonlopun.