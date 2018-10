Sade sotki F1-harjoituksia – Hamilton kiiruhti kärkivauhtia

Mercedeksen Lewis Hamilton oli perjantain molempien F1-harjoitusten nopein Austinissa. Yhdysvaltain gp:n harjoituspäivää sotki sade, joka vesitti etenkin toista harjoitusjaksoa.

Hamilton kirjasi avausharjoituksissa nopeimmalla kierroksellaan ajan 1.47,502, josta tallikaveri Valtteri Bottas jäi peräti 1,304 sekuntia. Bottas oli ensimmäisten harjoitusten kakkonen.

Toisella harjoitusjaksolla Hamilton pääsi parhaallaan aikaan 1.48,716. Noiden harjoitusten kakkonen oli Toro Rosson Pierre Gasly, joka jäi kärjestä 1,012 sekuntia. Red Bullin Max Verstappen oli molempien harjoitusten kolmanneksi nopein.

Ferrarin Kimi Räikkönen avasi harjoituspäivän kuudenneksi nopeimmalla ajalla. Toisissa harjoituksissa hän oli yhdeksäs. Osa kuskeista ei käynyt päivän jälkimmäisissä harjoituksissa lainkaan radalla. Esimerkiksi Bottas ei kirjannut kakkosharjoituksissa tililleen yhtään kierrosta.

Ennusteiden mukaan Austinissa saattaa olla sunnuntain kisan aikaan kuivaa, joten vesiharjoituksista ei välttämättä ole paljoa hyötyä kilpailuun.

– Ei tule hirveästi kuivalla ajettua ennen sitä (kilpailua), mutta tilanne on kaikille sama, Räikkönen kuittasi C More Max -kanavan haastattelussa.

Hamilton on vahvasti matkalla uransa viidenteen maailmanmestaruuteen, sillä hänellä on MM-pisteissä 67 pisteen etumatka Ferrarin Sebastian Vetteliin, kun kaudesta on ajamatta neljä kilpailua.

Vettelille

rangaistus, mestaruustoiveet hiipuvat entisestään

Vettelin mestaruusmahdollisuudet ohenevat entisestään, kun hän sai kolmen lähtöruudun rangaistuksen sunnuntaina Austinissa ajettavaan Yhdysvaltain F1-kisaan.

Rangaistuksen syynä on, ettei Vettel hidastanut vauhtiaan tarpeeksi, kun perjantain ensimmäiset harjoitukset keskeytettiin hetkeksi punaisilla lipuilla. Harjoitukset keskeytettiin, koska Sauberin Charles Leclerc pyörähti radan ulkopuolelle ja toi radalle palatessaan mukanaan soraa, joka ratavirkailijoiden täytyi puhdistaa pois.

Tuomaristo kuvaili Vettelin rikettä "äärimmäisen vakavaksi". Rangaistus oli odotettu, sillä Force Indian Esteban Ocon sai saman rangaistuksen samantyyppisestä rikkeestä edellisenä kisaviikonloppuna Japanissa.

Vettel johti MM-sarjaa vielä heinäkuussa, mutta hänen kauden jälkipuoliskoaan ovat leimanneet moninaiset virheet.

Yhdysvaltain gp:n aika-ajot ajetaan Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ja kisa myöhään sunnuntaina.