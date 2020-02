Jääkiekon liigajoukkue SaiPan apuvalmentaja Tuomo Ropo yritti herätellä joukkuettaan erikoisella tavalla linja-autossa, kun joukkue matkusti Sport-vierasotteluun Vaasaan 2. tammikuuta.

Tapaus nousi esille keskiviikkona, kun Iltalehti uutisoi joukkueen päävalmentajan Tero Lehterän jakaneen pelaajille bussissa paperilaput, joihin jokaisen pelaajan piti kategorisoida joukkueen muut pelaajat. Lehterä kertoi Iltalehdelle tietäneensä kyselystä, mutta kiisti olleensa sen takana. Uutisen mukaan kapteenistoon kuuluvat Teemu Ramstedt ja John Persson keräsivät laput takaisin ja repivät ne.

SaiPa julkaisi torstaina Iltalehden uutisesta vastineen, jossa apuvalmentaja Ropo kertoi tehneensä kyselyn linja-autossa. Pelaajia pyydettiin anonyymisti merkitsemään itsensä ja kanssapelaajan pelinumeron roolien kohdalle. Roolit olivat ydinpelaaja, luotettava pelaaja, valikoiva pelaaja, negatiivinen/ulkopuolinen pelaaja ja myrkyttäjä.

– Tavoitteena oli se, että jokainen miettii omaa rooliaan joukkueessa ja sitä kautta lisää itsensä johtamista. Yhtenä merkittävänä tavoitteena oli myös löytää joukkueen ydinpelaajat, joihin joukkueen on luontaista tukeutua vaikeissa hetkissä, kuten esimerkiksi vastustajan maalin tai oman jäähyn jälkeen, Ropo kertoi tiedotteessa.

Ropo myönsi virheensä

Ropon mukaan osalle pelaajista jäi negatiivinen tunne, ja joukkueen kapteenit ottivat seuraavalla pysähdyspaikalla asian esille.

– Keskustelimme asian kapteeniston kanssa läpi ja päätimme yhteisesti, että kyselyä ei toteuta. Kyselyssä käytetyt termit ”negatiivinen ja myrkyttäjä” olivat minulta selkeästi virhe, Ropo myöntää.

Ropo kertoo, että SaiPan kopin seinälle on edelleen kirjattuna ryhmän roolit, joita pohdittiin hänen mukaansa vielä seuraavassa palaverissa. Rooleista on kuva joukkueen tiedotteessa.

Palaverin pitämisen jälkeen SaiPan pitkäaikainen kapteeni Ville Koho on ilmoittanut lopettavansa uransa, Persson on jättänyt seuran ja Ramstedt oli joukkueen edellisestä ottelusta sivussa. Ropon mukaan asioita ei kuitenkaan voi liittää palaveriin ja kyselyyn.

"Asia on käsitelty"

SaiPan kapteenin Elmeri Kaksosen kukaan asia on loppuun käsitelty. Myös SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen on ollut tietoinen tapahtumista heti pelireissun jälkeen.

– Osa pelaajista koki pelaajien jaottelun eri kategorioihin negatiivisesti ja otimme kapteenistossa asian esiin valmennuksen kanssa. Yhdessä päätimme, että toteutamme asian toisella tavalla. Tuomon ja palaverin tarkoitukset ja tavoitteet ovat olleet positiiviset, mutta toteutustapa oli tarpeellista muuttaa, Kaksonen kommentoi.

– Kapteenisto ja valmentajat ovat yhdessä todenneet, että kysely, joka jakaa pelaajat eri rooleihin ei ole ollut oikea toimintamalli ja siksi kyselyä ei ole toteutettu. Tämä on ehdottomasti ollut oikea ratkaisu. Joukkueessa on reagoitu, tehty paljon töitä ja pidetty palavereita. Pelaajien saatavilla on ollut myös ulkopuolista henkistä valmennusta.

– Asia on käsitelty koko joukkueen keskuudessa vielä tänään, ja katseemme ovat jo huomisessa SaiPa–KooKoo-ottelussa, Markkanen päättää.

SaiPan kausi on sujunut alavireisesti. Joukkue on sarjassa 12. sijalla.