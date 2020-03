SaiPan Koho päättää liigauransa ilman yleisöä ja juhlia

SaiPan liigakiekkoilija Ville Koho, 38, päättää uransa ilman juhlia ja yleisöä. Suomen hallitus antoi suosituksen, jonka mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuuksia ei tulisi järjestää koronaviruksen takia. Sen myötä jääkiekkoliigan runkosarja pelataan loppuun ilman yleisöä.

Pelicansin vieraana SaiPan 4–1-voitossa tehot 0+1 tehneen Kohon liigaura on kestänyt 19 kautta. SaiPalla on runkosarjaa jäljellä yksi ottelu, eikä se pääse pudotuspeleihin.

– En ole kokenut tällaista. Mutta totta kai haluaa pelata, viedään kausi kunnialla loppuun, Koho tiivisti.

Pelicansille pientä iloa toi Hannes Björnisen paluu. Kipparilla oli parhaan pistemiehen merkiksi kultakypärä (11+17), vaikka hän oli sivussa kuukausia. Lahtelaisseurasta eläkkeelle lähtee 22 vuotta huoltajana toiminut ja syksyllä juhlat saava Reijo Loukiainen, 73.

– Oli erikoinen tapahtuma. Me päätimme, että keskitytään olennaiseen, Pelicans-luotsi Jesse Welling kuittasi.

SaiPan kultakypärää piti Tomas Zaborsky (19+22) jo 53. kerran tällä kaudella. Hyökkääjä on kantanut kultakypärää eniten, ja pelaajalla on saumat kymppitonnin rahapalkintoon. Potin toinen edellytys on sija pistepörssin 20 kärjestä.

Slovakialainen on pistepörssissä 25. sijalla, kaksi pistettä 20. sijaa perässä.