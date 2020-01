Saksalaiskanava ARD paljasti painonnoston dopingpeittelyä ja korruptiota – kanava väittää IWF:n siirtäneen miljoonia puheenjohtajan sveitsiläistileille

Painonnosto on uuden skandaalin keskellä saksalaisen ARD-televisiokanavan paljastettua dopingin peittelyä ja korruptiota sunnuntaisessa ohjelmassaan. Kansainvälinen olympiakomitea KOK kertoi maanantaina pitävänsä ARD:n väitteitä erittäin vakavina ja huolestuttavina.

Kansainvälinen painonnostoliitto IWF lähetti uutistoimisto AFP:lle tiedotteen, jonka mukaan se tutkii ohjelman väitteet huolella.

ARD:n mukaan kärkinostajat ovat joutuneet harvoin dopingtesteihin, ja jotkut testaajat ovat ottaneet vastaan lahjuksia ja hyväksyneet manipuloituja testinäytteitä. Kanavan mukaan noin 4,5 miljoonaa euroa olympiakomitean IWF:lle maksamaa tukea on siirretty kahdelle sveitsiläiselle pankkitilille, joihin vain IWF:n unkarilaisella puheenjohtajalla Tamas Ajanilla on käyttöoikeus. Ajan on kuulunut IWF:n hallintoon 70-luvulta ja toiminut puheenjohtajana 20 vuotta.

ARD:lla on vahva maine urheilun epäkohtien paljastajana. Kanava muun muassa raportoi Venäjän dopingongelmista, mikä käynnisti laajan tutkinnan.

KOK:n johto kokoontuu keskiviikkona Sveitsin Lausannessa, ja sen odotetaan ottavan kantaa painonnoston ongelmiin. On mahdollista, että painonnoston asema olympialiikkeessä horjuu.

Olympiajärjestö korosti kuitenkin maanantaina, että ARD:n väitteistä poiketen KOK:lla ei ole hallussaan todisteita ohjelmassa esitetyille väitteille. KOK viittasi dopingtilastoihin ja taloudelliset väärinkäytökset paljastaviin todisteisiin, joista ARD väitti KOK:n tietävän.

Painonnoston yhteydessä sana doping on tullut viime vuosina tutuksi. Joulukuussa KOK vahvisti Lontoon olympialaisten voittajan, ukrainalaisen Oleksij Torohtijin jääneen kiinni näytteiden uusintatestauksessa. Hän menettää kahdeksan vuoden takaisen kultamitalinsa 105 kilon sarjassa. Hieman aiemmin varmistui, ettei egyptiläisiä nostajia nähdä Tokion ensi kesän olympialaisissa maan nostajien kahden vuoden osallistumiskiellon takia.

Viime elokuussa IWF kertoi seitsemän venäläisnostajan jääneen kiinni dopingista, ja thaimaalaisnostajien laajamittainen dopingskandaali piti maan nostajat pois Pattayan MM-kisoista.