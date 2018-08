Saksan jalkapallopomo myönsi epäonnistuneensa rasismin kohteeksi joutuneen Özilin tukemisessa

Saksan jalkapalloliiton puheenjohtaja Reinhard Grindel myönsi vihdoin, että hänen olisi pitänyt antaa enemmän tukea Mesut Özilille. Keskikenttäpelaaja Özil joutui epäsuosioon keväällä, kun hän poseerasi yhteiskuvissa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kanssa eikä Saksan jalkapalloliitto viestinyt selvästi, mitä mieltä se on pelaajan toiminnasta.

Saksan maajoukkueen kannattajat syyttivät Öziliä epäisänmaalliseksi ja saivat lisää pontta syytöksiinsä, kun Özil alisuoritti muiden maajoukkuepelaajien tavoin kesän MM-kilpailuissa.

– Minun olisi pitänyt ottaa selkeämmin kantaa asiaan ja puolustaa Mesut Öziliä rasistisilta hyökkäyksiltä, Grindel kertoi sunnuntain Bild-lehdessä.

Özil on syntynyt Saksassa, mutta hänellä on turkkilaiset sukujuuret. Keskikenttäpelaaja kuului Saksan maajoukkueen avainpelaajiin esimerkiksi vuosien 2010 ja 2014 MM-kilpailuissa, mutta epäonnistui pahasti tämän vuoden MM-kilpailuissa.

Heinäkuussa Özil kertoi lopettavansa maajoukkueuransa ja kohdanneensa rasismia maajoukkueessa. Özil syyllisti erityisesti liiton puheenjohtaja Grindeliä, joka Özilin mukaan piti häntä voittaessa saksalaisena, mutta hävitessä maahanmuuttajana.

Voitamme ja häviämme yhdessä

Özilin julkaiseman tiedotteen jälkeen Saksan jalkapalloliitto julkaisi omansa ja kiisti rasismin. Liitto alleviivasi integraatiotyön merkitystä. Puheenjohtaja Grindel halusi Bildin haastattelussa vihdoin tuoda esiin kantansa.

– Olen pahoillani, että hän (Özil) tuntee liiton epäonnistuneen. Mutta on tärkeää korostaa, että en MM-kilpailujen jälkeen kertaakaan kommentoinut hänen peliesityksiään, Grindel sanoi Bildille.

Özilin, 29, lisäksi pitkäaikaisista runkopelaajista alle tasonsa pelasivat esimerkiksi Thomas Müller, Sami Khedira ja Toni Kroos.

– Minulle on selvää, että me voitamme ja häviämme yhdessä. Yhden pelaajan syyttäminen on järjetöntä, Grindel paalutti.

Seurajoukkuetasolla Özil edustaa lontoolaista Arsenalia Englannin Valioliigassa.