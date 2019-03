Saksan konttaaminen päättyi vihdoin – viime hetken maali upotti Hollannin vieraskentällä

Saksan jalkapallomaajoukkue on palannut voittojen tielle nöyryyttävän viime vuoden jälkeen. Viime hetken maali ratkaisi Saksalle 3–2-vierasvoiton Hollannista EM-karsintojen sunnuntai-illan huippuottelussa.

Saksa oli ensimmäisellä puoliajalla todella vahva ja joukkueen otteissa oli pitkästä aikaa samaa loistoa, johon oli totuttu ennen viime kesän MM-turnauksen mahalaskua. Saksa etenikin 2–0-johtoon Leroy Sanen ja Serge Gnabryn maaleilla.

Hollanti kuitenkin petrasi ja tuli tasoihin toisen puoliajan ensimmäisen 20 minuutin aikana. Isäntien maaleista vastasivat Matthjis de Ligt ja Memphis Depay.

Kyseessä on jo toinen kerta muutaman kuukauden sisään, kun Saksa on menettänyt kahden maalin johdon Hollantia vastaan. Marraskuussa Hollanti kiri 2–2-tasapeliin Gelsenkirchenissä Kansojen liigan ottelussa.

Tultuaan tasoihin kotijoukkue haki hanakasti voittomaalia, eikä Saksan peli ollut samalla tasolla kuin avauspuoliajalla. Joachim Löwin miehistö sai silti viimeisen sanan upeassa ottelussa. Ottelun 90. minuutilla Hoffenheimin keskikenttäpelaaja Nico Schulz ohjasi pallon sisään ohi Jasper Cillesenin lähietäisyydeltä ja hiljensi kotiyleisön.

Löw vaikuttui taisteluhengestä

Vuosi 2018 oli Saksalle vaikea. Se lähti MM-kisoihin hallitsevana mestarina, mutta jämähti historiallisesti alkulohkoon hävittyään Meksikolle ja Etelä-Korealle. Kunnianpalautusta ei irronnut syksyllä Kansojen liigastakaan, jossa Saksa jäi ilman voittoja.

Voitolla vanhasta vihollisesta Hollannista onkin kolmen pisteen lisäksi suuri henkinen merkitys. Voitto oli Saksan ensimmäinen merkityksellisessä ottelussa sitten MM-turnauksen Ruotsi-ottelun.

– Pelasimme erittäin, erittäin hyvin ensimmäisellä puoliajalla, kontrolloimme peliä täysin ja johdimme ansaitusti tauolla. Toisella puoliajalla emme kuitenkaan olleet samalla tasolla, päävalmentaja Löw sanoi.

– Olin vaikuttunut siitä, miten kovaa joukkue taisteli, ja kuinka he uskoivat voittoon loppuun asti. Täysi tunnustus heille.

Hollantilaiset pettyivät

Hollannin hyökkääjä Depay vakuutti joukkueen pysyvän positiivisena karvaasta tappiosta huolimatta.

– Olemme tietysti pettyneitä, etenkin sellaisen toisen puoliajan jälkeen jonka me pelasimme. Tauon jälkeen me pelasimme hyvin, peli oli 2–2 ja enempäänkin oli mahdollisuuksia, mutta sitten he tekivät maalin, Depay totesi Uefan verkkosivujen mukaan.

Hollanti hakee karsinnoista ensimmäistä arvokisapaikkaansa sitten vuoden 2014. Oranssipaidat jäivät rannalle edellisistä EM- ja MM-kisoista.

Hollanti aloitti karsinnat 4–0-voitolla Valko-Venäjästä, joten sillä on nyt tilillään voitto ja tappio. Saksalle sunnuntain ottelu oli karsintojen ensimmäinen.

C-lohkoa johtaa tässä vaiheessa Pohjois-Irlanti, joka voitti torstaina Viron ja otti sunnuntaina 2–1-voiton Valko-Venäjästä.