Saksan tähtivahti Neuer: Jokainen MM-ottelu on meille finaali

Jalkapalloilun maailmanmestaruuden neljä vuotta sitten voittanut Saksa kerjäsi verta nenästä Venäjän MM-turnauksen avausottelussaan, kun se yllättäen hävisi Meksikolle 0–1.

Saksan pelaajat ovat sisäistäneet ryhtiliikkeen tarpeellisuuden. MM-joukkueen tähtimaalivahti Manuel Neuer lietsoo taistelutahtoa.

– Tästä eteenpäin meillä on edessä vain finaalipelejä. Pelaajien on näytettävä, mitä he osaavat, Neuer sanoi.

Ennen MM-lopputurnausta yleinen puheenaihe oli, kykeneekö Saksa puolustamaan mestaruuttaan onnistuneesti ensimmäisen kerran sitten Brasilian, joka 1962 Chilessä uusi maailmanmestaruutensa neljän vuoden takaa. Avaustappion myötä Saksan MM-pudotuspelipaikkakin on F-lohkossa epävarma.

– Menneen haikailu ei auta mitään. Se on jätettävä taakse niin nopeasti kuin mahdollista, Neuer neuvoi.

Entiset kultasankarit arvostelevat Meksikoa vastaan kontannutta Saksaa rajusti

Saksan jalkapallomaajoukkueen kehno peliesitys MM-turnauksen avausottelussa Meksikoa vastaan kirvoittaa kritiikkiä. Vuoden 1990 MM-kultasankari Lothar Matthäus on tehnyt F-lohkon MM-kohtaamisesta kärkeviä huomioita.

Viimeksi Bulgarian maajoukkueen päävalmentajana työskennellyt Matthäus, 57, ei muista nähneensä yhtä heikkoa Saksaa, Die Mannschaftia, arvokisoissa aikoihin.

– Melkein kaikki oli hukassa. Oli keskittymisvirheitä ja huonoja syöttöjä. Joukkueelta puuttui asennetta, Matthäus ravisteli.

Kivittäjien kuoroon liittyi myös Paul Breitner, puolustajasuuruus, joka rangaistuspotkumaalillaan pohjusti Länsi-Saksan maailmanmestaruuden MM-finaalissa Hollantia vastaan 1974.

– Oli epätoivoista nähdä maajoukkueemme noin neuvottomana kuin se oli, Breitner hämmästeli.

Englannin sankari Kane purnasi Tunisia-pelin tuomiosta

Yli puoli vuosisataa jalkapallon mainetekoja odottaneessa Englannissa huokaistiin helpotuksesta, kun voitto MM-turnauksen avausottelussa Tunisiaa vastaan sinetöityi maanantaina.

Eniten 2–1-voitto G-alkulohkon ottelussa Volgogradissa helpotti Englannin kärkipelaaja Harry Kanen oloa. Englannin Valioliigassa maaliverkkoja urakalla venytellyt Kane osui Tunisia-pelissä tolppien väliin arvokisaurallaan ensimmäistä kertaa, vieläpä tuplasti.

Brittimedia ylisti sankariaan auliisti, mutta Kanelle jäi vielä jossiteltavaa. Hän kaatui ensimmäisen puoliajan lopussa rangaistusalueella, useimpien brittikatsojien mielestä tunisialaispelaajan avittamana. Rangaistuspotkua tilanteesta ei tuomittu.

– Olin hieman pettynyt päätökseen. Käsittääkseni videotuomarien pitäisi ratkoa tällaiset tilanteet, Kane purnasi.