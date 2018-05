Salahin MM-pelit vaarassa: "Kaikki egyptiläiset rukoilevat hänen puolestaan"

Upean kauden pelanneen Liverpoolin egyptiläistähden Mohamed Salahin kevät päättyi kyyneliin, kun tie vei vaihtoon Mestarien liigan finaalin avausjaksolla. Salah loukkasi olkapäätään, kun Real Madridin Sergio Ramos väänsi hänet nurmen pintaan pallontavoittelutilanteessa.

Salah palasi ensihoitojen jälkeen vielä kentälle, mutta muutama minuutti myöhemmin hän kuitenkin joutui jättämään kentän. Ilme oli epätoivoisen surkea, ja kyyneliltä ei vältytty.

Kyyneliä riitti paitsi Liverpool-leirissä, myös Egyptissä. Salah on ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1990 jalkapallon MM-lopputurnaukseen selvinneen Egyptin pelin sielu, ja nyt näyttää, että Venäjän matka voi jäädä väliin. Ainakin Liverpool-valmentaja Jürgen Kloppin mukaan epäilystä on "ehdottomasti" ilmassa siitä, saadaanko Salah pelikuntoon kesäkuun puolivälissä alkavaan MM-turnaukseen mennessä.

– Se on vakavaa, kyse on hänen olkapäästään. En ole nähnyt häntä, hän voi olla sairaalassa röntgenissä. Ei hyvältä näytä, Klopp kertoi BT Sportille BBC:n mukaan.

Egyptissä rukoillaan, että kaikki kääntyy vielä hyväksi.

– Emme ole päässeet MM-turnaukseen 28 vuoteen, ja nyt olemme jo liian lähellä, jotta kaikki unelmamme murskautuisivat. Hän on ainoa pelaaja, joka pystyy tekemään jotain ratkaisevaa Egyptin joukkueessa. Ja kaikki egyptiläiset rukoilevat hänen puolestaan, jotta hän pystyisi pelaamaan, BBC:lle puhunut egyptiläinen jalkapallotoimittaja Marwan Ahmed sanoi.

"Minun oli tehtävä jotain, ja tein"

Gareth Balen kausi Real Madridin tähtisikermässä on ollut vaikea loukkaantumisten ja "arvonalennuksen" myötä. Kauden viimeisessä pelissä walesilainen sai kuitenkin makeaakin makeamman hyvityksen: kaksi viimeistä maalia Realin 3–1-voitossa Liverpoolista Mestarien liigan finaalissa.

Balen ilta Kiovassa ei alkanut kovin hyvin. Realin päävalmentaja Zinedine Zidane valitsi avaukseen Iscon, ja Bale jäi miettimään syntyjä syviä vaihtopenkille.

– Tämä on joukkuepeli. Olin hyvin pettynyt jäädessäni avauksen ulkopuolelle, mutta pelissä on enemmän kuin 11 (avaus)pelaajaa. Minun oli tehtävä jotain, ja tein, Bale kommentoi Euroopan jalkapalloliitto Uefan sivuilla pian loppuvihellyksen jälkeen.

– Espanjan liiga oli meille pettymys, mutta tulihan tästä lopulta hieno kausi. Tiedämme, kuinka nälkäisiä olemme. Puhumme siitä aina pukukopissa, Bale mietiskeli vielä.

Realin kapteeni Sergio Ramos ei ole koskaan jäänyt ilman Mestarien liigan titteliä Real-kipparina. Hänestä tuli ensimmäinen kolmeen mestaruuteen Euroopan seurajoukkueiden kuninkuuskisassa yltänyt kapteeni sitten legendaarisen Franz Beckenbauerin. Muita jäseniä tuossa eliittikerhossa ei olekaan.

– Tiesimme, että tästä tulee vaikea peli. Mutta tämä joukkue on näyttänyt nälkäänsä ja intohimoaan voittamisesta, ja nyt olemme legendaarinen joukkue, Ramos hehkutteli.

Tämän kauden Mestarien liigan maaliykkönen (15 osumaa) Cristiano Ronaldo ei finaalissa päässyt maalaamaan, mutta se ei miestä vaivannut.

– Ansaitsimme voiton. Finaalit ovat aina monimutkaisia, mutta tämän ansaitsimme. Olemme tehneet historiaa.

Ja historiaa teki myös Zidane. Yksikään päävalmentaja ei aiemmin ole voittanut kolmea Mestarien liigan mestaruutta peräjälkeen, ja Euroopan cupin/Mestarien liigan historiassa kolmen mestaruuden luotseja on vain kolme: Zidane, Bob Paisley ja Carlo Ancelotti.

– Ei minulla oikein ole sanoja. Kerroin pelaajille, että nauttikaa tästä hetkestä – he eivät koskaan enää koe vastaavaa.

Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson puolestaan myönsi, että hänen ryhmänsä "ei ollut tarpeeksi hyvä tänään". Silti, Liverpool voi kapteenin mukaan olla syystäkin ylpeä omistaan.

– Olen kuitenkin niin ylpeä pelaajista ja meidän tueksemme tulleista faneista. Toivottavasti voimme jatkaa tästä ja päästä uusiin finaaleihin.

– Jalkapallo jatkuu, MM-lopputurnaus on tulossa, joten tästä jatketaan ja sitten uusi kausi alkaa jo pian. Meidän on oltava ylpeitä siitä, että pääsimme tänne. Tämä sattuu jonkin aikaa, mutta eteenpäin on jatkettava.