Salibandyliiga vilisee maailmanmestareita, mutta vain harva jättää päivätyönsä – Hyvä esimerkki sponsorien merkityksestä on Mika Kohosen jatkosopimus jyväskyläläiseen Happeeseen

Ensi viikonloppuna alkava miesten Salibandyliiga haluaa hyödyntää maajoukkueen menestyksen ja saada lajille näkyvyyttä myös arjessa. Strategiaan kirjattu tavoite on olla Suomen tavoittavin sisäpalloilusarja.

Liigan urheilullinen taso on kova, sillä viime talven maailmanmestareista vain kolme pelaa ulkomailla. Harjoittelu on kaikkialla erittäin tavoitteellista, mutta ammattilaissarjasta ei voi puhua.

– Suurin osa pelaajista tekee edelleen päivätöitä tai opiskelee, maailman parhaana salibandymaalivahtina tunnettu Eero Kosonen sanoi liigan lehdistötilaisuudessa Helsingissä.

Käytännössä vain maajoukkuetason huippupelaajien ansiot riittävät elantoon ilman muita tuloja.

– Ei niillä koko loppuelämää pärjää, Classicin ja MM-kultajoukkueen kapteeni Nico Salo, 25, totesi.

Salo opiskelee ja Kosonen tekee töitä junassa

Salon mukaan sopimusten ehdot ja esimerkiksi harjoittelumäärät on Classicissa yksilöity kunkin pelaajan elämäntilanteen mukaan. Sentteri aloitti juuri verkko-opinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa.

– Opiskelu on virkistävää ja kehittää ihmisenä. Se on ollut joustavaa. On hyvä ottaa itseään niskasta kiinni ja tarttua läppäriin, Salo kuvaili.

Seinäjoen Peliveljiä edustavan Kososen tilanne on kimurantimpi. Kolmen Ruotsissa vietetyn vuoden jälkeen koti löytyi pääkaupunkiseudulta, mutta seura Pohjanmaalta.

– Se kuulostaa vaativammalta kuin mitä se todellisuudessa on. Juna kulkee hyvin, Kosonen vakuutti.

Juuri 33 vuotta täyttänyt mestarimaalivahti valittiin keväällä maailman parhaaksi pelaajaksi. Hän ei ole kuitenkaan ammattilainen, vaan työskentelee urheilutekstiilejä myyvässä yrityksessä.

– Työ ei ole paikkasidonnaista, kunhan läppäri ja puhelin ovat mukana. Töitä voi tarvittaessa tehdä vaikka junassa, Kosonen kertoi.

Maalivahti on sen verran yksilöurheilija, että voi harjoitella myös joukkueen ulkopuolella. Näin läheisillekin jää tuokio.

– Kotona on vaimo, ja pyrin viettämään myös hänen kanssaan laatuaikaa, Kosonen sanoi.

Maailmanmestarit kiinnostavat sponsoreita

MM-kultamitalistit ovat juhlittuja sankareita kotimaassa. Salon mukaan etenkin lapset ja nuoret tunnistavat kadulla ja tulevat tervehtimään.

Maailmanmestarit ovatkin kysyttyjä hahmoja seurojen yhteistyökumppaneille. Edustaminen näissä tilaisuuksissa kuuluu pelaajien työhön ja helpottaa osaltaan seurojen taloutta.

Hyvä esimerkki sponsorien merkityksestä on lajilegenda Mika Kohosen, 42, jatkosopimus jyväskyläläiseen Happeeseen. Konkarin perhe asuu yhä Ruotsissa, joten päätös oli tarkoin puntaroitu.

Kyse on eittämättä rakkaudesta lajiin, mutta myös talous asetti omat reunaehtonsa. Niinpä ei olekaan ihme, että Happee kiitti näkyvästi yhteistyökumppaneitaan Kohosen jatkosta uutisoidessaan.