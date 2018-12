Salibandymiehet hakivat lisäpotkua Tuntemattomasta sotilaasta

Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas, muodostelmaluistelun Marigold IceUnityn Suomi 100 -nimisen vapaaohjelman katsomista videolta ja suurlähetystön vastaanotto.

Suomen miesten salibandymaajoukkue valmistautui torstaina Prahan MM-kisojen puolivälieräpeliin itsenäisyyspäivän tunnelmissa ja rennoin mielin.

Petteri Nykyn valmentama Suomi kohtaa perjantain puolivälierissä Saksan ja lähtee otteluun suurena voittajasuosikkina.

– Tarinamme on edennyt aika lailla käsikirjoituksen mukaan. Ainoastaan Lauri Stenforsin hienoinen flunssa on pyöräyttänyt palettia uusiksi. Stenfors oli jo tänään treeneissä mukana. Näkymät ovat sellaiset, että kaikki pelaajamme ovat käytettävissä, Nykky sanoi torstaina joukkueen majapaikassa Prahassa.

Alkulohkovaihe sujui Suomelta odotetusti. Niukka tappio Ruotsille ja selvät voitot Tanskasta sekä Norjasta eivät loksauttaneet katsojien suita hämmästyksestä auki.

– Koko kupletin juoni on, että pikkaisen parannamme edellisestä pelistämme. Tulisi nousujohteinen tarina, ja sunnuntaina näyttäisimme, kuka on kuka, Nykky käänsi jo katsetta päätöspäivän mahdolliseen finaaliin.

Tiivis ohjelma edessä

Yksi Suomen avainpelaajista on ollut MM-debytantti Ville Lastikka.

Seurajoukkuetasolla hämeenlinnalaista Steelersiä edustava Lastikka, 22, keräsi kolmessa lohkopelissä tehot 3+3 ja on Suomen sisäisen pistepörssin kärjessä.

– Olen suhteellisen tyytyväinen siihen, miten itselläni on mennyt. On tullut onnistumisia, mikä vapauttaa. Koen olevani maalintekijä. Minulle on henkilökohtaisesti todella tärkeää, että pystyn tekemään maaleja. Se on tapani auttaa joukkuetta, Lastikka sanoo suoraan.

MM-salibandy jatkuu tiiviinä, sillä Suomi pelaa perjantaina puolivälierän, lauantaina mahdollisen välierän ja sunnuntaina mahdollisen mitaliottelun. Kolme kamppailua kolmeen päivään on kova urakka, mutta Lastikka nauttii tilanteesta.

– Minulle sopii tosi hyvin, että pelejä tulee paljon. Koen, että kestävyys on vahvuuksiani. Nuorena pelaajana pystyn palautumaan nopeasti. Kun pelejä tulee putkeen, rytmi säilyy ja pääsee heti uudestaan askiin (kentälle), jos edellinen ottelu on mennyt heikommin.

Palautumisesta pyritään huolehtimaan

Myös Ruotsi pelaa puolivälieränsä perjantaina, kun kaksi muuta puolivälierää saatiin pakettiin jo torstaina.

– Otteluohjelma on tiedetty jo pitkään, ja siihen on osattu varautua. Meillä on kuormituksen seurantaa, pitää tehdä kylmähoidot järkevästi ja kiinnittää huomiota, että palautuminen ja valmistautuminen lähtevät mahdollisimman nopeasti käyntiin, Nykky listaa.

Lastikalta odotetaan osumia myös pudotuspeleissä. Niitä hän on takonut läpi uransa ja komeilee kotimaan liigan tämän kauden maalipörssin nelossijalla.

– On sitä jotain varmaan oikeinkin tehnyt, kun MM-kutsu tuli, Lastikka sanoo hymyillen.

Norja taipui Sveitsille vasta jatkoajalla salibandyn MM-puolivälierässä

MM-kisojen ensimmäisessä puolivälierässä oli yllätys lähellä, mutta ennakkosuosikki Sveitsi kukisti lopulta Norjan jatkoajalla 3–2 Prahassa torstaina. Voittomaalin iski Tim Braillard, kun jatkoaikaa oli ehditty pelata vasta puoli minuuttia.

Ottelu oli kahden erän jälkeen tilanteessa 1–1. Sveitsi teki johtomaalin heti erän alkuun, mutta Norjan Ketil Kronberg toi Norjan 2–2-tasoihin ajassa 56.18.

Sveitsi oli kahden vuoden takaisissa MM-kisoissa pronssilla. Norjan paras sijoitus miesten MM-kisoissa on kolmas sija vuodelta 1996.

Sveitsi kohtaa lauantain välierissä voittajan ottelusta Ruotsi–Latvia.

Torstain toisessa puolivälierässä vastakkain ovat isäntämaa Tshekki ja Tanska. Suomen ja Saksan välinen MM-puolivälierä on ohjelmassa perjantaina. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 19.

Loppu- ja pronssiottelut pelataan kisojen päätöspäivänä sunnuntaina.