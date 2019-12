Salibandynaisten tähtihyökkääjä on eristyshuoneessa – välierän kokoonpano selkeytyy vasta huomenna

Päävalmentaja Lasse Kurrosen johtamalla Suomen naisten salibandymaajoukkueen valmennustiimillä on paljon mietittävää ennen MM-kilpailujen välieräottelua.

Suomen parin avainpelaajan kuormitusta pitää miettiä, ja sairastelut ovat kiusanneet joukkuetta Sveitsissä pelattavissa MM-kilpailuissa.

Kokoonpanon liikkuvia osia voivat olla ainakin polvivammoista MM-kilpailuihin toipuneet puolustaja My Kippilä ja hyökkääjä Alisa Pöllänen. Veera Kauppi oli torstain puolivälierästä sivussa flunssan takia. Kokoonpanon suunnittelu on siis vaikeaa.

– Kaikki elää vielä. Terveystilanne on sellainen, että tiedämme todennäköisesti vasta huomenna lähellä ottelun alkamista, ketkä pelaavat, Kurronen kertoi STT:lle Suomen hotellilla.

– Se (terveystilanne) on ollut yksi hankala asia kisojen läpiviemisessä. Meillä oli tietyt loukkaantuneet, joiden kuormitusta on pitänyt miettiä. Sitten on ollut sairasteluja, Kurronen jatkoi.

Kaupin pelikuntoa Kurronen ei arvioinut.

– Hän on eristyshuoneessa. Tilannetta seurataan tunti tunnilta. Tämä on iso muuttuja ja kriittinen esimerkiksi erikoistilannepelaamisessa, Kurronen myönsi.

Henkinen lukko on avattava

Suomi kohtaa lauantain välierässä todennäköisesti Ruotsin. Länsinaapuri pelaa myöhään perjantai-iltana puolivälierässä Saksaa vastaan ja on selkeä ennakkosuosikki. Ruotsi on voittanut kuusi maailmanmestaruutta peräkkäin ja kukistanut loppuottelussa Suomen neljissä viime kisoissa.

Suomen peliä meneillään olevissa kisoissa on vaivannut ailahtelu. Suomi kukisti alkusarjassa Puolan ja Saksan murskalukemin, mutta taipui Sveitsille. Torstain puolivälierässä Suomi oli vaikeuksissa Slovakian kanssa ja voitti 8–6.

– Vähän on jännittynyttä. En tiedä johtuuko siitä, että on kokematon ryhmä vai muuten painetilanne päällä. Emme saa hyvää rentoa esitystä irti, Kurronen mietiskeli.

Slovakia-ottelun jälkeen Kurronen otti pitkälti omaan piikkiinsä sen, että joukkue ei ollut rento eikä pelannut ehjää ottelua. Myöhemmin torstai-iltana valmennus ja joukkue purkivat ottelun.

– Minun tehtävä on valmistaa joukkue, että se saa potentiaalinsa pihalle. Joukkueelta tuli hyvää palautetta ja työkaluja siihen, että huomenna olisimme rennompia. Huomenna tuollainen jäkittäminen ei auta, Kurronen paalutti perjantaina.