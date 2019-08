Salla Karhu ärjyi syöttöviivalta Ranskan kumoon – Lentopallonaiset avasivat voittotilinsä EM-Ankarassa

Suomi avasi kreivin aikaan voittotilinsä lentopallon naisten EM-kilpailuissa Turkin Ankarassa. Suomi kesytti tiistaina A-lohkon kamppailussa Ranskan erin 3–1 (25–21, 25–14, 22–25, 25–18) ja säilytti mahdollisuutensa edetä turnauksessa 16 parhaan joukkoon eli neljännesvälieriin.

Suomelle voitto oli EM-historian toinen. Ensimmäinen tuli Länsi-Saksasta kotikisojen avausottelussa 42 vuotta sitten syyskuussa 1977.

– Voitto lämmittää tietysti, mutta erityisesti sitä tekee meidän peli. Jatkoimme tasollisesti edelleen samaa rataa, mitä olemme täällä pelanneet. Kukaan ei lähtenyt miettimään sarjatilanteita tai mitään ns. pakkovoittoa, Suomen päävalmentaja Tapio Kangasniemi jakoi kiitosta suojateilleen Lentopalloliiton tiedotteessa.

Bulgaria on rankingin kahdeksas

Suomen kohtalo EM-areenalla ratkeaa torstaisessa Bulgaria-ottelussa. Panokset ovat jättisuuret, sillä pelin voittaja etenee jatkoon. Bulgaria kukisti tiistain iltaottelussa Kreikan suoraan 3–0, joten Ranska ei voi kavuta enää lohkossa neljän joukkoon. Päätöspeli on Suomelle iso haaste, sillä Bulgaria majailee Euroopan rankingissa peräti kahdeksantena.

– Nyt nautitaan heti, pelaajille tämä on iso juttu, ja heidän pelihän tämä on. Ennen nukkumaanmenoa sitten ajatukset vähitellen Bulgariaan ja torstaihin. Pelirytmi on nyt meille erinomainen, ja latinki saadaan tappiin torstaille, Kangasniemi uskoi.

"Ranska ei ollut ollenkaan huono"

Suomi horjutti Ranskaa erityisesti syöttöviivan takaa, sillä sinivalkoiset ylsivät kymmeneen ässään. Näistä viisi lähti yleispelaaja Salla Karhun kädestä. Mestaruusliigan pihtiputaalaisseura LiigaPlokiin ensi kaudeksi siirtyvä Karhu teki Suomelta isoimman pistemäärän, 19. Karhu oli Suomen paras pistenainen myös sunnuntain tappiollisessa Kreikka-pelissä.

Keskipelaaja Roosa Laakkonen oli puolestaan jälleen etevä verkolla, hänelle kirjattiin neljä torjuntaa.

Suomen yleispelaajat Karhu ja 14 pistettä tehnyt Suvi Kokkonen kestivät vastaanottorasituksen moitteitta. Näin sadannen maaottelunsa pelannut passari Kaisa Alanko pääsi pyörittämään monipuolista ja laadukasta hyökkäyspeliä. Ranska haparoi omassa syöttöpelissään kauttaaltaan, sillä maalle kirjattiin sillä osa-alueella tilastoihin yksitoista virhettä.

– Joukkueena huikea peli, kaikki plussalla libero Roosa Koskeloa myöten. Ranska ei ollut ollenkaan huono, he jopa hyökkäsivät meitä paremmin. Vastaanottomme oli tärkeässä roolissa, Kangasniemi niputti.

Karhun ja Kokkosen takana suomalaiset pääsivät tasaisesti pisteiden makuun. Hakkuri Piia Korhonen ja keskipelaaja Laakkonen keräsivät 13 pistettä. Toinen keskipelaaja Michaela Madsen pääsi kahdeksaan pisteeseen.