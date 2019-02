Salpausselällä voi muistaa Matti Nykästä

Havutus, kynttilät ja Matti Nykäsen kuva muistuttivat Lahden mäkimontussa yleisöä ja urheilijoita mäkimestarin poismenosta. Yleisö toi perjantaina muistopaikalle kynttilöitä ja kukkia.

Suomalaiset yhdistetyn urheilijat ovat syntyneet vasta Nykäsen 1980-luvun menestysvuosien jälkeen. Ilkka Herola ja Eero Hirvonen ennättivät kuitenkin tutustua nelinkertaiseen olympiavoittajaan, kun tämä palasi hyppyreihin veteraaniurallaan.

– En ehtinyt seurata Matin varsinaista kilpauraa, mutta olimme siinä vaiheessa muutaman kerran mäessä samaan aikaan, kun hän viritteli veteraanihommaansa, Herola muisteli perjantaina Lahdessa.

– Se oli mukava kokemus. Matti oli empaattinen, kohtelias ja laittoi muut ihmiset etusijalle.

Hirvonen kuvasi Nykästä lähes samoin sävyin.

– Kohtelias, mukava ja ystävällinen, Hirvonen sanoi.

– Sain hänen persoonastaan päinvastaisen kuvan kuin mediasta seuraamalla, kun hyppäsimme Jyväskylässä yhtä aikaa.

Lahden mäkikatsomon yhteydessä on hiihtomuseo, jonka alakerrassa on laitettu esille Nykäsen arvokisamitalit. Nykäsen valokuvan ja urasta kertovan esitteen vieressä on kirja, johon voi kirjoittaa muistojaan mäkimestarista.

Salpausselän kisoissa Nykäsen muistohetki vietetään lauantaina joukkuemäen ensimmäisen ja toisen kierroksen välissä.