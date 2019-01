Sami Niku nappasi kaksi pistettä Winnipegin mättäessä viisi maalia Pekka Rinteen taakse

Winnipeg Jetsin Sami Niku jätti nimekkäämmät suomalaispelaajat Patrik Laineen ja Pekka Rinteen varjoonsa Nashvillen ja Winnipegin kohtaamisessa. Niku kirjautti kaksi syöttöpistettä ottelussa, jossa Winnipeg otti vakuuttavan 5–1-vierasvoiton.

Niku, 22, oli ennen tätä tehnyt NHL-urallaan vain yhden tehopisteen, maalin viime kauden ainoassa ottelussaan. Tämän kauden kahdeksassa ottelussa hän oli jäänyt ilman tehoja, joten kahden pisteen ilta triplasi hänen uransa tehotilaston.

Niku merkittiin syöttäjäksi Mason Appletonin toisen erän alussa tekemään 2–0-maaliin. Laine puolestaan sai syöttöpisteen erän lopussa, kun Rinne torjui hänen laukauksensa mutta Bryan Little pisti paluukiekon sisään ja vei Winnipegin 3–1-johtoon.

Kolmannen erän alussa Niku nappasi illan toisen pisteensä, kun hän laukoi siniviivalta ja Brandon Tanev ohjasi kiekon sisään.

Nashvillen tähtivahti Rinteellä ei ollut paras iltansa. Suomalainen torjui 29 laukausta, mutta antautui viisi kertaa.

Neljäs perättäinen voitto nosti Winnipegin länsilohkon kakkoseksi, pisteen päähän Calgarystä. Nashville on lännessä neljäntenä.

Rask hyvässä vireessä

Tuukka Raskin Boston Bruins otti kotonaan 5–2-voiton St. Louisista jääkiekon NHL:ssä. Rask torjui Bostonin maalilla 28 laukausta ja nousi samalla sivuamaan Boston-vahtien kaikkien aikojen voittoennätystä.

Voitto oli Raskille NHL-uran 252:s, ja hänellä on nyt yhtä monta voittoa kuin Bruinsissa 1920- ja 1930-luvuilla pelanneella Tiny Thompsonilla.

– Onhan tämä yksi alkuperäisistä kuudesta joukkueesta. Minulla on ollut etuoikeus olla täällä monia, monia vuosia, joten tietysti tämä merkitsee paljon. Monta voittoa on kuitenkin toivottavasti myös edessä, Rask sanoi NHL.comin mukaan.

Ottelu oli kahden erän jälkeen 2–2, mutta päätöserässä kotijoukkue karkasi. David Krejci oli syöttäjänä kolmessa Bostonin maalissa.

Rask on torjunut Bostonin voittoon kuudessa viimeisistä seitsemästä pelaamastaan ottelusta. Boston nousi itälohkossa viidenneksi.

Lindell ohjasi kavennuksen

Esa Lindell teki Dallasin ainoan maalin Starsin hävitessä kotonaan Los Angelesille 1–2. Hän ohjasi Aleksander Radulovin laukauksen sisään reilu minuutti ennen loppusummeria, kun Dallas pelasi ilman maalivahtia.

Osuma oli Lindellin kauden seitsemäs.

Leo Komarov kirjautti syöttöpisteen, kun hänen joukkueensa New York Islanders jyräsi New Jerseyn kotonaan 4–1. Islanders on voittanut kolme ottelua putkeen ja noussut itälohkossa kuudenneksi.

Toronto väänsi 4–2-vierasvoiton Tampa Baystä itälohkon kärkiottelussa. Tappiostaan huolimatta Tampalla on yhä tukeva 14 pisteen etumatka itälohkon kakkoseen Torontoon, sen verran väkevä Floridan länsirannikon joukkue on ollut.

Kasperi Kapanen syötti Toronton 1–1-tasoituksen avauserässä. Maple Leafsin voiton takuumies oli 36 laukausta pysäyttänyt Fredrik Andersen.

New York Rangersin maalivahti Henrik Lundqvist saavutti merkkipaalun Rangersin ottaessa 4–3-kotivoiton Chicagosta. Voitto oli Lundqvistille uran 445:s NHL:ssä ja hän nousi jakamaan Terry Sawchukin kanssa kuudetta sijaa liigan kaikkien aikojen voittotilastossa. Ruotsalaisvahti tarvitsee seuraavaksi yhdeksän voittoa saavuttaakseen Curtis Josephin viidennen sijan.