Sami Vatasen pitkä NHL-ura jatkuu Carolinassa Ahon ja Teräväisen seurassa – Haula ja Luostarinen kaupattiin Florida Panthersiin

Jääkiekon NHL-seurassa Carolina Hurricanesissa kävi maanantaina suomalaiskuhina tämän kauden pelaajasiirtoajan umpeutuessa. Carolinaan siirtyi New Jersey Devilsistä kokenut puolustaja Sami Vatanen, ja Carolinasta Florida Panthersiin kaupattiin hyökkääjät Erik Haula ja Eetu Luostarinen.

Jo kahdeksatta NHL-kauttaan pelaavan Vatasen odotettukin siirto sinetöityi TSN:n mukaan aivan siirtotakarajan kynnyksellä.

Jyväskyläläisen JYPin kasvatti Vatanen, 28, kiekkoili ennen New Jersey Devilsiä Anaheim Ducksissa. Vuoden 2012 Suomen mestari Vatanen on tällä kaudella tehnyt New Jerseylle 47 ottelussa 5+18 pistettä.

Vatasen sopimus New Jerseyn kanssa olisi loppunut tähän kauteen. Hän on ollut viime aikoina kokoonpanosta sivussa jalkavamman vuoksi.

Carolinassa suomalaispelaajista NHL-uraansa jatkavat hyökkääjät Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen. Carolina on liigan itälohkossa seitsemäntenä.

Luostarinen maailmanmestari

Haulan ja Luostarisen lisäksi Carolinasta Floridaan siirtyivät ruotsalaishyökkääjä Lucas Wallmark ja amerikkalaispuolustaja Chase Priskie, jolla ei ole tilillään NHL-pelejä.

Vaihtokaupassa Carolinaan siirtyi Floridassa pelannut keskushyökkääjä Vincent Trocheck. Carolina kertoi pelaajakaupoistaan kotisivuillaan.

Ennen Carolinaa NHL:ssä Minnesotaa ja Vegas Golden Knightsiä edustanut Haula, 28, on pelannut tällä kaudella 41 ottelua ja kerännyt tehopisteet 12+10. Hän pelaa NHL:ssä seitsemättä kauttaan ja on kahden runkosarjapelin päässä 400 ottelun rajasta.

Suomen viime kevään MM-kultajoukkueessa kiekkoillut NHL-tulokas Luostarinen on pelannut liigaa kahdeksassa ottelussa ja saanut tililleen yhden syöttöpisteen. Suurimman osan kaudesta 21-vuotias Luostarinen on pelannut AHL-farmiliigan Charlottessa.

Syvyyttä hyökkäykseen

Florida Panthersin GM Dale Tallon kehui seuran kotisivuilla Carolina-hankintojaan.

– Haula ja Wallmark tuovat hyökkäykseemme syvyyttä ja vaihtoehtoja, kun tavoittelemme pudotuspelipaikkaa, Tallon sanoi.

Floridassa pelaavat suomalaisista ennestään Panthersia kipparoiva Aleksander Barkov ja Aleksi Saarela. Florida on NHL:n itälohkossa sijalla 11.

Hyökkääjäveteraani Marleau Pittsburghiin

Yli 1 700 NHL-runkosarjapelin hyökkääjäveteraani Patrick Marleau siirtyy loppukaudeksi San Jose Sharksista Pittsburgh Penguinsiin. San Jose saa Pittsburghilta vaihdossa ensi kesän NHL-varaustilaisuuden kolmannen kierroksen varausvuoron.

Ensi syyskuussa 41 vuotta täyttävä Marleau pelasi Teemu Selänteen kanssa San Josessa jo 2000-luvun alussa. Kaksi kertaa sekä olympiakultaa että maailmanmestaruuden voittanut Marleau palasi San Joseen viime kesänä kahden Toronto Maple Leafsissa viettämänsä kauden jälkeen.

Ottawa Senatorsin paras pistemies Jean-Gabriel Pageau vaihtaa New York Islandersin paitaan. Ottawa sai keskushyökkääjä Pageausta Islandersilta ensi kesän NHL-pelaajadraftin ensimmäisen ja toisen kierroksen varausvuoron ja kesän 2022 kolmannen kierroksen varausvuoron.