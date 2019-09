Sammelvuo odottaa erikoisia tunteita kun Suomi kohtaa Venäjän

Suomi kohtaa tänään Tuomas Sammelvuon valmentaman Venäjän lentopalloilun EM-kisojen neljännessä alkulohkopelissään. Sammelvuo valmensi Suomea viime kevääseen asti, jolloin hän siirtyi Venäjän päävalmentajaksi.

– On se varmasti hyvin erikoinen tilanne. Kaikki se hieno kisatunnelma, mitä on tottunut imemään katsomosta, onkin toisella puolella. Se on varmasti hiukan outoa. Vanhempani ovat täällä, ja kun kansallislaulut soivat, tunne ovat varmasti hiukan kummallinen. Mutta kun peli alkaa, osaan mielestäni aika hyvin sulkea kaiken muun pois mielestäni. Mutta ennen peliä tunteet ovat varmasti isoja, Sammelvuo ennakoi.

Suomi on aloittanut EM-kisat voittamalla Pohjois-Makedonian ja häviämällä Slovenialle sekä Valko-Venäjälle.

– Lähdetään kiusaamaan, Antti Siltala lupasi.

Venäjällä on alla lepopäivä, kun taas Suomi hävisi sunnuntai-iltana katkerasti viisieräisen näännytystaistelun Valko-Venäjälle.

– Hyvä kysymys, Suomen päävalmentaja Joel Banks vastasi kysymykseen, miten Suomi kokoaa rivinsä Venäjä-otteluun.

– Pelaajat ovat varmasti hyvin allapäin, ja heidän pitääkin olla. Mutta tällaista huippu-urheilu on, Banks jatkoi.

Ottelu alkaa Ljubljanassa Sloveniassa kello 18.30.