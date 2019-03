Sammelvuo valittiin Venäjän lentopallomiesten päävalmentajaksi – "Liiton kannalta ristiriitainen tilanne"

Suomen Lentopalloliiton puheenjohtaja Pasi Sydänlammi otti Tuomas Sammelvuon valinnan Venäjän miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentajaksi ristiriitaisin tuntein. Venäjän liitto teki tänään valinnan Sammelvuon ja Pietarin Zenitin venäläisvalmentajan Aleksandr Klimkinin välillä. Sammelvuo on luotsannut Suomen miehiä vuodesta 2013. Hänen sopimuksensa kattaa ensi vuoden Tokion olympialaisiin asti.

– Huikean hieno juttu suomalaiselle urheilulle laajemminkin, että maailman ehdottomiin huippumaihin lukeutuva joukkue valitsee suomalaisvalmentajan, Sydänlammi kertoi.

– Liiton kannalta tilanne on toki ristiriitainen. Haluamme tukea ja mahdollistaa pelaajiemme, valmentajiemme sekä taustaryhmien menestyksen maailmalla, mutta samanaikaisesti meidän pitää taata omat menestysmahdollisuutemme.

Venäjän liiton puheenjohtaja Stanislav Shevtsenko kertoi uutistoimisto Ria Novostille, että Sammelvuon sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Shevtsenkon mukaan Sammelvuo olisi hakemassa Venäjän kansalaisuutta.

– Käytännössä tilanne menee niin, että odotamme nyt Venäjältä yhteydenottoa, Sydänlammi sanoi.

Ylen mukaan Venäjän pitäisi maksaa Sammelvuon sopimuksen purkamisesta noin 200 000 euroa.

– Tuo tieto ei ole peräisin meiltä, vaan se on jonkun muun tahon arvio, Sydänlammi kommentoi STT:lle.

"Vaihtoehtoja riittää uudeksi päävalmentajaksi"

Mitä sitten tapahtuu, jos Suomi ja Venäjä eivät pääse neuvotteluissa haluttuun lopputulokseen, mutta Sammelvuo haluaisi Venäjälle joka tapauksessa lähteä?

– Pattitilanteet ja umpisolmut pyritään välttämään. Lopputulema selviää aikanaan, Sydänlammi tiivisti.

Sydänlammin mukaan Suomen uudeksi päävalmentajaksi on tulijoita.

– Vaihtoehtoja riittää, palaset pitää vain saada loksahtamaan kohdilleen. Uuden valmentajan kansallisuudella ei ole merkitystä, ja myös Suomessa on huippuvalmentajia. Haluamme tehtävään parhaan mahdollisen henkilön.

Suomen miesten ohjelmassa tänä vuonna ovat olympiakarsinnat ja EM-kisat.

Venäjä on hallitseva EM-kultamitalisti

Viidentenä tällä hetkellä maailman rankingissa oleva Venäjä kuuluu lentopallon suurmaihin. Se on hallitseva Euroopan mestari. Olympiakultaa maa juhli Lontoossa 2012. Vuodesta 2017 maan päävalmentajana on toiminut Sergei Shljapnikov, jonka paikan Sammelvuo on ottamassa.

Sujuvaa venäjää puhuva Sammelvuo on valmentanut viime vuodet myös venäläistä seurajoukkuetta Kuzbass Kemerovoa.

Sammelvuo, 43, teki itse menestyksekkään pelaajauran yleispelaajana. Kotimaan kentillä Sammelvuo edusti Raision Loimua ja KuPS-Volleyta ennen siirtymistään ulkomaille. Sammelvuo pelasi Ranskassa, Italiassa, Japanissa, Venäjällä ja Puolassa vuosina 1997–2013. Suomen maajoukkueessa Sammelvuo toimi pitkään kapteenina.