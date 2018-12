San Antonion valmentaja Popovich nousi neljänneksi kaikkien aikojen voittotilastossa

San Antonio Spurs kukisti keskiviikon vastaisena yönä Phoenix Sunsin 111–86 ja paransi asemiaan koripallon NBA:n länsilohkon keskikastissa. Spursin valmentaja Gregg Popovich saavutti uransa 1 211. voiton, jolla hän nousi yksin kaikkien aikojen voittotilaston neljännelle sijalle.

– Mahtavaa, että hän on nyt neljäntenä kaikkien aikojen tilastossa. On kunnia olla tässä pukukopissa ja hänen valmennettavanaan. Ajattelen kaikkien tuntevan samoin, Spursin veteraanipelaaja Patty Mills tiivisti ottelun jälkeen.

Popovich, 69, on toiminut koko NBA-päävalmentajauransa ajan San Antonio Spursissa, jota hän valmentanut vuodesta 1996 lähtien. Popovich on luotsannut joukkueen viiteen mestaruuteen. Valmentajien voittotilaston kärjessä on Don Nelson, joka saavutti NBA:ssa 1 335 voittoa. Seuraavina ovat Lenny Wilkens (1 332) ja Jerry Sloan (1 221).