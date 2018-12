San Jose upotti New Jerseyn – Donskoi pohjusti ratkaisumaalin

San Jose Sharks voitti jääkiekon NHL:n runkosarjaottelussa New Jersey Devilsin maalein 5–2. Sveitsiläishyökkääjä Timo Meier viimeisteli San Joselle kaksi täysosumaa, kun hän teki avauserässä 1–1-tasoituksen ja toisen erän lopulla ratkaisevan 4–2-maalin hetki New Jerseyn kavennuksen jälkeen.

Suomalaishyökkääjä Joonas Donskoi pohjusti Meierin toisen täysosuman. Donskoi katkaisi vastustajan syötön omalla alueella, ja kiekko meni Meierille. Sveitsiläinen ja Donskoi porhalsivat vastahyökkäykseen, jonka päätteeksi Meier yllätti New Jerseyn maalivahti Keith Kinkaidin.

New Jerseyn suomalaispuolustaja Sami Vatanen jäi pisteittä. Hyökkääjä Antti Suomela ei ollut San Josen kokoonpanossa. Voitolla San Jose vahvisti asemiaan taistelussa länsilohkon kärkisijoista.

Kierroksen muissa otteluissa Pittsburgh Penguins kukisti New York Islandersin voittolaukauskilpailun päätteeksi 2–1, Detroit Red Wings voitti Los Angeles Kingsin 3–1 ja Tampa Bay Lightning niittasi New York Rangersin 6–3. Tampa Bayn Steven Stamkos teki kolme maalia ja saavutti 700 tehopisteen rajan urallaan. Hän on summannut 696 ottelussa pisteet 363+338=701.