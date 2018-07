Sandra Eriksson yrittää heti Berliinin EM-rajaa

Estejuoksija Sandra Eriksson pääsee Jyväskylän Kalevan kisoissa päälajinsa pariin ensi kertaa lähes kahteen vuoteen. Jalkavaivoista toipuvalla Erikssonilla on kuluvalle kaudelle kaksi tavoitetta. Tärkeintä on pysyä terveenä ja kakkostavoitteena on paikka Berliinin EM-kisajoukkueessa.

– Olen iloinen, kun pystyn vihdoin juoksemaan esteitä. Minulla ei ole kovia tavoitteita. Haluan vain, että jalat kestävät ja pystyn nauttimaan juoksemisesta, Eriksson kertoi Urheiluliiton nettisivuilla.

Tähtäimessä on silti aika 9.55,00 eli Berliinin EM-kisojen tulosraja, jonka Camilla Richardsson ja Janica Rauma ovat jo selvittäneet.

– Haluan juosta alle EM-rajan, mutta saa nähdä, mitä radalla tapahtuu. Kunto riittää 3 000 metrille, mutta esteet on eri juttu.

Eriksson on juossut radalla 1–3 kertaa viikossa huhtikuusta, vaikka jalat ovat vaivanneet häntä edelleen.

– Polvet ovat olleet kipeät, eikä kantapää ole vieläkään sataprosenttisessa kunnossa.

Kantapää leikattiin toissa syksynä. Viime vuonna Eriksson kilpaili vain muutaman kerran.

Erikssonilla on 3 000 metriltä kauden kärkiaika 8.57,11, ja hän on kohentanut 800 metrillä ennätyksensä aikaan 2.04,48.

Erikssonin Suomen ennätys estejuoksussa on 9.24,70 vuodelta 2014. Richardssonin kärkiaika esteissä on 9.42,30.