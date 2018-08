Sarjapaikastaan taisteleva TPS levensi kokoonpanoaan kahdella ulkomaalaispelaajalla

Miesten jalkapalloliigassa toiseksi viimeisenä oleva Turun Palloseura hankki serbialaispuolustaja Zeljko Savicin ja virolaishyökkääjä Albert Prosan, joiden sopimukset kestävät loppukauden ajan.

– Prosa on erinomainen viimeistelijä ja sellaista me tarvitsemme. Savic tuo puolestaan kokemusta ja johtajuutta puolustuslinjaamme. Meillä on ollut viime otteluissa ongelmia kentän molemmissa päissä, TPS:n päävalmentaja Mika Laurikainen sanoi tiedotteessa.

Savic siirtyy Turkuun Hongasta, jonka riveissä hänelle kertyi tällä kaudella kolme liigaottelua. Savic on pelannut Suomessa myös SJK:n ja PS Kemin joukkueissa.

Prosa pelasi viimeksi Maltan pääsarjajoukkue Vallettassa, mutta hänelläkin on aiempaa kokemusta Suomen pääsarjasta. Prosa edusti Rovaniemen Palloseuraa vuonna 2016 ja teki kaksi maalia kymmenessä liigaottelussaan.