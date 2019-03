Satavuotias Työväen Urheiluliitto TUL:n Keski-Suomen piiri on keskittynyt junnu- ja kuntourheiluun – kilpamenestystä tulee silti koko ajan

9. päivä maaliskuuta 1919 Aalto-salin paikalla olleeseen puiseen työväentaloon oli kokoontunut Jyväskylän Veikkojen, Jyväskylän pitäjän Pyrinnön (nykyinen Jyväskylän Lohi), Muuramen Yrityksen ja Äänekosken Huiman edustajia. Tuolloin sata vuotta sitten he perustivat Työväen Urheiluliiton (TUL) Keski-Suomen piirin.

TUL:n ja seuran Keski-Suomen piirin nykyinen puheenjohtaja Kimmo Suomi kuvailee tuon aikaista ilmapiiriä kireäksi.

– Jäsenet eivät uskaltaneet ennen maaliskuuta 1919 tapailla toisiaan. Valkoisten taholta toiminta oli ollut härskiä: yhdistysten johtajia oli jahdattu, pidätetty ja viety vankileirille, muutama oli paennut Neuvosto-Venäjälle, Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin, vaikka Jyväskylän punaisilla ei ollut sisällissodan aikana aseellista toimintaa.

Koska monet punaiset olivat menettäneet kansalaisluottamuksensa, he eivät olleet tervetulleita SVUL:iin eli Suomen Valtakunnan Urheiluliittoon. Niin syntyi TUL.

Keski-Suomen piirin jäsenet olivat aluksi paljolti nuoria miehiä, lajeina muun muassa paini, yleisurheilu, hiihto ja mäkihyppy.

Nyt piiri kuuluu TUL:n Järvi-Suomen aluejärjestöön. Maakunnassa on 50 seuraa ja 12 000 jäsentä. Esimerkiksi Jyväskylän Tanssi- ja Naisvoimisteluseurassa on 400 ja Vaajakosken Kuohussa 500 jäsentä. Keski-Suomen vanhimman urheiluseuran, 1 188 jäsenen Äänekosken Huiman koripallojoukkueet ovat menestyneet usein SM-tasolla. TUL Keski-Suomen piiristä on noussut monia muitakin SM-tasoisia kilpailijoita ja joukkueita.

– JPS sai kultaa jääpallon SM-ottelussa. JyPK:n naiset tulivat viime vuonna viidenneksi jalkapalloliigassa, ja B-tytöt voittivat hopeaa, Suomi luettelee.

Aluejärjestön puheenjohtaja Hannu Kiminkinen sanoo, että pääpaino on ollut lapsissa ja nuorissa sekä kilpaurheilun sijaan harrastusliikunnassa.

– Toiminta muuttui erityisesti vuoden 1993 jälkeen, kun valtionapu väheni ja huippuvalmennus siirtyi lajiliitoille.

Naisten osuus jäsenistä on kasvanut. Paini on edelleen hyvin edustettuina, mutta monet yksilölajit ovat vähentyneet sadan vuoden takaisesta. Sen sijaan salibandy-, jääkiekko- sekä jää-, kori- ja lentopalloharrastajia on tullut lisää. Piiri järjestää lisäksi seura-, järjestysmies- ja talouskoulutusta.

Uusi joukkuelaji on tyttöjen salibandy. Erikoisimpiin lajeihin lukeutuvat lisäpainoleuanveto ja rantapaini.

Toimintaa pyöritetään pääosin talkoovoimin. Piirissä työskentelee yksi keskusjärjestön palkkalistoilla oleva työntekijä.

Yksi vapaaehtoisista on Keljon Viestin puheenjohtaja ja Keski-Suomen piirin varapuheenjohtaja Petri Hagman. Hän joutui tehtäviin puolivahingossa.

– Kun edeltäjä luopui tehtävästä, ajattelin, että voinhan minä sen ottaa. Isänikin on ollut puheenjohtajana. On aika vaikea löytää henkilöä, joka on halukas uhraamaan vapaa-aikaansa.

Seura osti Keljon Valorinteen työväentalon, jonne se rakensi voimailusalin. Seura järjestää myös sisäpetankkia veteraaneille. Kimmo Suomi näkee, että tulevaisuudessa piirejä tulee yhdistää niin kuin Järvi-Suomen aluejärjestössä on tehty. Hän kiittelee myös sitä, että monessa kunnassa yleisimmät liikuntatilat ovat junioreille ilmaisia.