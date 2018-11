Satoi sitten vettä tai lunta, erikoinen kestävyysjuoksijoiden heimo juoksee lappu rinnassa

Illat pimenee. Jos ei sada vettä, niin sitten todennäköisesti tulee lunta. Ihmiset väsyvät, valittavat ja taistelevat puolikaamosta vastaan. Jotkut masentuvat. Yksi ihmisheimo ei valita. Ei liioin pysähdy.

Kestävyysjuoksijat.

Siinä vasta on erikoinen joukko. Varsinainen kilpailukausi odottaa jossain kaukaisuudessa lämpiminä kesäpäivinä. Silti Jyväskylässäkin reipas joukko kokoontuu kuukausittain Kuokkalaan Talvijuoksusarjan osakilpailuihin. Siellä he laittavat numerolapun rintaan ja laittavat tossua toisen eteen. Enemmän tai vähemmän tosissaan. Sarjan ensimmäinen osakilpailu oli viime lauantaina.

– Tasavauhtisen treenin täällä pystyy hyvin tekemään, Kuokkalassa kaksi vitosen lenkkiä ajassa 33.24 selvittänyt Roope Koskinen totesi.

Talvisarjajuoksuissa aika otetaan ja tulokset julkaistaan. Lähinnä sarja tarjoaa kuitenkin kestävyysjuoksuhenkisille ihmiselle hyvän harjoitusmahdollisuuden. Ihmisen, jopa kestävyysjuoksijan, luonne on sellainen, että kovan harjoituksen tekeminen yksin on usein etenkin henkisesti hankalampaa kuin jos ympärillä on kirittäjiä.

– Juoksinhan mä nytkin oikeastaan yksin, mutta on se aina eri asia, kun laittaa lapun rintaan, heti alussa muilta karannut Koskinen myönsi.

Keski-Suomessa talvijuoksusarjan vanhempi historia on Vaajakoskella, mutta vuodesta 2013 alkaen on juostu Jyväskylän Kenttäurheilijoiden isännöimänä Kuokkalassa samalla radalla. Muuttumaton reitti tarjoaa juoksijalle mahdollisuuksia.

– Näiden avulla näkee kunnon kehittymisen, viiden kilometrin reitin ajassa 18.16 juossut JKU-lupaus Venla Saari mainitsi.

– Tilanteen mukaan näihin tullaan, jos juoksu sattuu harjoituspäiväkirjaan osumaan. Nyt tämä meni hyvänä vauhtikestävyysharjoituksena. Tuntui hyvältä ja kevyeltä.

Kunnon kehittymistä voi sarjan aikana seurata, mutta tietyin varauksin. Lauantaina juostiin tihkusateessa, mutta talvella on todennäköisesti tarjolla myös jäätä ja liukkautta. Se tietysti hidastaa aikaa.

– Aikojen vertailussa pitää tehdä siksi tulkintaa. Yleisurheilijatkin tekevät tarkemmat testit sitten Hipposhallissa, Koskinen huomautti.

Ketkä sitten talvijuoksuihin osallistuvat? Viiden ja kymmenen kilometrin matkat sopivat kaikille, joten osallistujajoukko on varsin kirjava, sillä lauantainakin viivalla oli kokenutta väkeä, oli harrastajia ja oli melko nuoriakin lapsia.

Juoksijoiden lisäksi mukana on usein suunnistajia. Suunnistus on päälaji myös Koskisella, joka Kuokkalassa juoksi maineikkaan Kalevan Rastin värit yllään.

– Juoksuvauhti on suunnistuksessa mun vahvuus, varsinkin nopeassa maastossa. Mutta muuten tämä mun suunnistus on ollut päähän pään lyömistä seinään. Ensi kauden tavoitteena on Tiomilan ykkösjoukkueen paikka. Uusien vahvistusten myötä Jukolan ykköseen mun pitäisi tehdä tosi iso tasonnosto, Koskinen mietti.

Saari, 15, taas kuuluu juoksun huippulupauksiin. Hän on omassa ikäluokassaan erittäin korkealla Suomen kaikkien aikojen tilastoissa monella matkalla.

– Kaikki menee kasista kymppiin. Esteet ehkä kiinnostaa tällä hetkellä eniten, Saari mietti.

– Tulevaisuudessa tavoitteena on päästä joihinkin isoihin arvokisoihin, hän jatkoi.

Osallistujia yhdistää rakkaus juoksuun. Tuskinpa muuten jaksaisikaan olla hikoilemassa kosteassa syyssäässä tai talvipakkasella.

– Nämä juoksu- ja suunnistushommat on mulle työ, harrastus ja elämäntapa samassa paketissa, suunnistusvalmentajan töitä tehnyt Koskinen hymyili.