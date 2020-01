Savon Sanomat: VAR-järjestelmä joillekin suomalaiskentille kesällä 2022

VAR-videotuomarointijärjestelmä saadaan ainakin joillekin Suomen jalkapallokentille kesällä 2022, uutisoi Savon Sanomat.

– Tuomarien kouluttamiseen menee puolisen vuotta ja järjestelmän rakentamiseen toinen samanlainen aika. Lisäksi VARia pitää testata ja harjoitella ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Fifalla on VARille tarkat säännöt. Näin vuosi 2022 on realistinen ajankohta. Silloin VAR on käytössä ainakin joillakin suomalaisilla kentillä, Palloliiton erotuomaripäällikkö Jouni Hyytiä arvioi.

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa muistuttaa, että VAR-järjestelmän on arvioitu maksavan kaudessa vähintään puoli miljoonaa euroa.

– Kamerat, niiden käyttäminen ja ylläpito maksavat. Lisäksi erotuomarien määrä kasvaa neljästä kuuteen, kun VAR-miehet liittyvät otteluiden tuomaristoon, Marjamaa sanoo.