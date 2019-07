Seagulls menettää maajoukkuetakamies Ilari Seppälän Ranskaan

Korisliigan Helsinki Seagulls menettää maajoukkuetakamies Ilari Seppälän Ranskan kakkosliigaan. Pro B:ssä pelaava Aix-Maurienne tiedotti sunnuntaina nettisivuillaan tehneensä Seppälän kanssa sopimuksen.

Seppälä, 26, edusti kolmena viime kautena Joensuun Katajaa. Seagulls kertoi tehneensä sopimuksen ensi kaudesta Seppälän kanssa toukokuussa, mutta nyt siis 188-senttisen pelaajan tie vie suoraan ulkomaan kentille.

Seppälä on Lapuan Korikobrien kasvatti. Korisliigassa hän on voittanut SM-kultaa Kouvolan Kouvoissa ja Katajassa. Näiden seurojen lisäksi hän on pelannut myös Loimaan Bisonsissa.

Viime kaudella Seppälä tehoili uran parhaan tilastorivinsä Korisliigassa: 13,3 pistettä, 5,5 syöttöä ja 2,8 levypalloa ottelua kohden.