Seattle juhli toista MLS-mestaruuttaan lähes 70  000 katsojan edessä

Seattle Sounders on voittanut jalkapallon Pohjois-Amerikan MLS-liigan mestaruuden. Seattle otti toisen mestaruutensa kaatamalla kotikentällään yli 69 000 katsojan edessä pelatussa loppuottelussa Toronto FC:n 3–1.

Ottelu oli tauolla tilanteessa 0–0, mutta toisella puoliajalla Seattlen puolustajat nousivat ratkaisijoiksi. Ensin hollantilaispuolustaja Kelvin Leerdam teki ottelun avausmaalin 57. minuutilla, kun hänen laukauksensa kimposi sisään Toronto-puolustaja Justin Morrowin kautta. Vajaat 20 minuuttia myöhemmin espanjalaispuolustaja Victor Rodriguez pommitti 2–0-maalin takakulmaan.

Tunnin kohdalla vaihdosta kentälle otettu Rodriguez valittiin finaalin arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Perulaishyökkääjä Raul Ruidiaz käytännössä ratkaisi ottelun iskemällä 3–0-osuman 90. minuutilla. Yhdysvaltain maajoukkuemies Jozy Altidore teki lopussa Toronton ainokaisen.

Seattle voitti ensimmäisen mestaruutensa 2016, jolloin se myös löi finaalissa Toronton. Samat joukkueet kohtasivat myös vuoden 2017 finaalissa, jonka voitti Toronto.

"Mieletön tunnelma"

Seattle on tullut tunnetuksi MLS:ssä intohimoisista faneistaan, ja joukkueen yleisömäärät kuuluvat liigan parhaimmistoon. Finaalissa tehtiinkin uusi yleisöennätys stadionilla, jolla pelaa myös amerikkalaisen jalkapallon NFL-joukkue Seattle Seahawks.

Yleisömäärä jäi kuitenkin hieman viime vuodesta, jolloin 73 000 katsojaa näki Atlantassa, kun kotijoukkue Atlanta United voitti mestaruuden.

– Tunnelma oli mieletön. Muistan tämän hetken niin kauan kuin elän. Olen todella iloinen, Rodriguez sanoi.

– Meillä on aina erittäin hyvä mentaliteetti. Ja kotikentällä faniemme kanssa on vähän helpompi pelata. Olen ylpeä joukkueesta, me todella ansaitsimme tämän.

Seattlen päävalmentajan Brian Schmetzerin mukaan avausmaali oli ottelun ratkaisuhetki.

– Minun joukkueeni on vaarallinen ja sai pelimme kunnolla käyntiin, sanoi Schmetzer, joka oli peräsimessä myös vuoden 2016 mestaruuden aikaan.

Runkosarjassa Seattle oli länsilohkon toinen. Välierissä Sounders pudotti runkosarjan ylivoimaisen ykkösen Los Angeles FC:n.