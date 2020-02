Sebastian Aho iski kaksi ja kapusi NHL:n maalipörssissä kahdeksanneksi – Patrik Laine saavutti 130 runkosarjamaalin rajapyykin

Sebastian Aho ja venäläishyökkääjä Andrei Svetshnikov rymistelivät torstaina Carolina Hurricanesin 5–3-voittoon Arizona Coyotesin kotiottelussa. Molemmille kirjattiin ottelussa kaksi maalia ja maalisyöttö. Teuvo Teräväinen sai syöttöpisteen Ahon ensimmäisestä maalista.

Aho on viimeistellyt neljässä viime ottelussa viisi maalia, ja hänellä on nyt 54 ottelusta 29 maalia. Aho on kauden maalipörssissä kahdeksantena ja vain osuman päässä viime kaudella tekemästään maaliennätyksestä.

Aho iski Arizona-pelissä vieraat 4–2-johtoon kolmannen erän alussa. Ottelun viimeisellä minuutilla hän viimeisteli voittolukemat 5–3:een, kun hän laittoi kiekon tyhjään Arizonan maaliin.

Coyotesin maalivahdille Antti Raannalla kertyi ottelussa 26 torjuntaa. Tappio oli Coyotesille alkaneen vuoden ensimmäinen kotiottelussa varsinaisella peliajalla.

Aho on maalipörssissä kaukana muiden suomalaisten yläpuolella.

Laine on nuori lupaus

Patrik Laine teki kauden 20. maalinsa, kun Winnipeg Jets voitti vieraissa St. Louis Bluesin 4–2.

Osuma on samalla Laineen uran 130:s runkosarjamaali, kertoo NHL:n viestintäosasto Twitterissä. Laineesta tuli yhdeksäs pelaaja NHL:n historiassa, joka saavutti kyseisen rajapyykin ennen 22. syntymäpäiväänsä. Ennen Lainetta samaan ovat pystyneet muun muassa NHL-legendat Wayne Gretzky, Mario Lemieux ja Sidney Crosby.

Laineen 2–0-osuma syntyi ottelun toisessa erässä. Mark Scheifele tarjoili poikittaissyötön vapaaksi luistelleelle suomalaishyökkääjälle, jonka napakka laukaus upposi St. Louisin maalivahdin Jordan Binningtonin selän taakse.

Ottelun kolmanteen erään mentiin tasatilanteessa 2–2. Andrew Coppin osuma erän puolivälissä lähetti Winnipegin karkumatkalle, ja 4–2-voittolukemat viimeisteli Nikolaj Ehlers tyhjään maaliin 11 sekuntia ennen ottelun loppua.

Winnipegillä on viimeisimmästä viidestä ottelusta kolme tappiota ja kaksi voittoa.

Rantanen saalistanut 20 syöttöpiste ttä

Colorado Avalanchen Mikko Rantaselle tuli täyteen 20 syöttöpistettä, kun Avalanche voitti Ottawa Senatorsin vieraissa 4–1. Rantanen oli mukana juonimassa Coloradon 3–1-maalia, jonka teki Cale Makar. Suomalaishyökkääjä on päässyt pisteille nyt viidessä ottelussa putkeen.

Montreal Canadiens voitti kotonaan Anaheim Ducksin jatkoajan jälkeen 3–2. Montrealin suomalaispelaajista Joel Armia saalisti syöttöpisteen jatkoajalla syntyneestä ratkaisumaalista, jonka teki Jeff Petry.

Montrealin Artturi Lehkonen jäi otteluissa tehopisteittä. Joukkueessa aiemmin pelannut Jesperi Kotkaniemi lähetettiin viime viikonloppuna farmiliiga AHL:n Laval Rocket -seuran riveihin.

Vegas Golden Knights löylytti vierasjäällä Florida Panthersia maalein 7–2. Vegasin pelaajista hurjasteli varsinkin Mark Stone, joka teki kaksi maalia ja ansaitsi kolme syöttöpistettä. Kelpo ottelun pelasi myös Max Pacioretty, joka kirjautti tehot 2+1.

Floridan Aleksander Barkov ei ollut kokoonpanossa. Hän loukkaantui taklaustilanteessa lauantain ottelussa Montrealia vastaan. Maanantaina kerrottiin, että Barkov ei loukkaantunut tilanteessa vakavammin.