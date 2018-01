Carolina Hurricanesin juonikas hyökkääjä Sebastian Aho kasvatti kuluvan kauden maalimääränsä 15:een torstain NHL-kierroksella. Aho laittoi kiekon Washingtonin tyhjään maaliin ottelun viimeistä edellisellä peliminuutilla, kun Hurricanes päätti Washingtonin kotivoittojen sarjan kymmeneen maalein 3–1 (0–0, 1–1, 2–0).

– Washingtonilla oli aika hyvä voittosarja kotipeleistä. Se on vaikea vastustaja, mutta mekin osaamme olla hankalia, Aho tiivisti tasaisen ottelun NHL:n nettisivuilla.

Washington hävisi kotikentällään edellisen kerran 30. marraskuuta Los Angelesia vastaan.

– Capitals on mahtava joukkue ja pelannut todella hyvin. Kaikki voittosarjat päättyvät silti ennemmin tai myöhemmin. Oli hienoa, että me onnistuimme katkaisemaan sellaisen tällä kertaa, Carolinan maalivahti Scott Darling iloitsi.

Laine on neljä maalia karussa

Jordan Staal ja Victor Rask tekivät Hurricanesin ensimmäisen ja toisen maalin.

Staal viimeisteli toisessa erässä 1–0-johtomaalin yhdellä kädellä läpiajon päätteeksi. Rask iski 2–1-voittomaalin isäntien siirretyn rangaistuksen aikana. Carolinalla oli jäällä ylimääräinen hyökkääjä, kun Rask pääsi iskemään Justin Faulkin laukauksesta paluukiekon ohi Washingtonin maalivahdin Braden Holtbyn.

– Jotenkin kiekko kimpoili minulle. En tiedä, miten se kävi, Rask kertoi osumastaan.

Aho on suomalaisten maalipörssissä jaetulla toisella tilalla yhdessä Mikko Rantasen ja Erik Haulan kanssa. Patrik Laineella on 44 ottelusta 19 maalia. Rantanen on kyhännyt 15 maalia 41 ottelussa, Aho 43 ja Haula 37 pelissä.

Aho, 20, teki viime kaudella 24 maalia.

NHL vahvisti torstaina Carolina Hurricanesin kaupan dallasilaisen miljardöörin Tom Dundonin omistukseen.