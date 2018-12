Sebastian Aho pääsi jälleen alkukauden tehovireeseensä – Carolinalla riittää silti parannettavaa

Suomalaishyökkääjä Sebastian Ahon startti jääkiekon NHL-kauteen oli tehokas, kun hän pääsi pisteille 12 ottelussa peräkkäin. Lokakuun jälkeen tahti laantui, mutta joulukuussa Aho on jälleen rohmunnut pisteitä alkukauden malliin.

Sunnuntain kierroksella Aho viimeisteli maalin Arizonan verkkoon, kun Carolina voitti 3–0. Hyökkääjälle ottelu oli viides peräkkäinen, jossa hän pääsi lihottamaan pistetiliään. Jakson aikana hän on nakuttanut tehot 5+3=8.

– Mielestäni hän on pelannut aika hyvin. Joka pelissä näkee nyt sitä dynaamista peliä, jota me kaipasimme ensimmäisissä 10–15 ottelussa, Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour sanoi NHL.comin mukaan.

Ahon koko kauden saldo on 32 ottelun jälkeen 12+22=34, jolla hän on toisena suomalaisten pistepörssissä. Vaikka tahti kerran hyytyikin jo tällä kaudella, ei hänelle ole kertynyt pitkiä pisteettömiä jaksoja. Pahimmillaan hän on jäänyt pisteittä kolmessa ottelussa peräkkäin. Tuo jakso osui marraskuun alkuun.

Monipuolinen rooli

Marraskuun lopulla ja joulukuun alussa Aho jäi kahdesti pisteittä kahdessa ottelussa peräkkäin. Kymmenen ottelun otannan aikana marras-joulukuun taitteessa kertyi kuitenkin tehot 3+3=6. Päävalmentaja Brind'Amour kehui tuolloin NHL.comille Ahon merkitystä myös alivoimapelaamisessa. Suomalainen osoitti monipuolisuutensa Jordan Staalin loukkaannuttua ja tahkosi Staalin paikalla esimerkiksi kahden miehen alivoimaa.

Aho on muodostanut kelpo parin Teuvo Teräväisen kanssa. Teräväinen on nakuttanut viiden viime ottelun aikana pisteet 1+6=7, kun hänen kauden pistemääränsä on 6+19=25. Noilla lukemilla irtoaa Carolinan sisäisen pistepörssin toinen sija.

Alkukaudesta Ahon ja Teräväisen kanssa samassa ketjussa pelasi Micheal Ferland, jonka roolina oli muun muassa tilan tekeminen suomalaisille taitoniekoille. Ferland laukoi myös maaleja hyvään tahtiin ennen loukkaantumistaan.

Loukkaantumisista huolimatta Carolina on roikkunut taistelussa itälohkon pudotuspelipaikoista. Kymmenen viime ottelun saldo kolme voittoa ja kahdeksan pistettä jättää silti parannettavaa lähiviikoille.

Skinner nousi Laineen ohi

Winnipegin suomalaishyökkääjä Patrik Laine jäi pisteittä maanantain vastaisen yön kierroksella jääkiekon NHL:ssä. Winnipeg voitti sarjan kärkijoukkue Tampa Bayn jatkoajan päätteeksi 5–4 ja nousi länsilohkon kärkeen. Samalla katkesi Tampa Bayn kahdeksan peräkkäisen voiton sarja.

Laine on tehnyt tällä kaudella 23 maalia ja piti vielä sunnuntaina hallussaan maalipörssin toista sijaa Washingtonin venäläistykki Aleksandr Ovetshkinin jälkeen. Seitsemän kertaa maalikuninkuuden voittanut Ovetshkin johtaa maalipörssiä 29 täysosumallaan.

Kolmantena ollut Buffalon Jeff Skinner onnistui kaksi kertaa yllättämään Bostonin suomalaismaalivahti Tuukka Raskin, kasvatti kauden maalimääränsä 24:een ja nousi Laineen ohi. Buffalo voitti Bostonin 4–2. Raskille kertyi 23 torjuntaa.

Laine on tehnyt tällä kaudella kolme hattutemppua, ja paras noteeraus on viisi maalia yhdessä ottelussa. Toisaalta hänen kauteensa on mahtunut yksi kuuden ottelun ja yksi viiden peräkkäisen ottelun maaliton jakso. Laineeseen verrattuna Skinner on pystynyt viimeistelemään maaleja tasaisempaan tahtiin. Skinnerin heikoin jakso oli heti kauden alussa, kun hän joutui odottamaan ensimmäistä maaliaan viidenteen otteluun.