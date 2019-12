Sebastian Aho teki kolme ja syötti kaksi – Teräväinen säesti suomalaissentterin mahtipeliä kolmella maalisyötöllä

Carolina Hurricanes suomalaistähdet Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen hurjistuivat mahtivireeseen lauantain NHL-ottelussa Minnesotaa vastaan. Aho riepotteli vastustajaa kolmella maalilla, ja Teräväinen syötti kolme joukkueen kuudesta maalista. Aholle merkittiin myös kaksi syöttöpistettä Hurricanesin 6–2-voitosta.

Teräväinen syötti Ahon 3–1- ja 4–2-maalit. Kolmannen erän lopussa Aho teki Jacob Slavinin syötöstä alivoimaosuman.

– Tämä oli niitä päiviä, kun kaikki tilanteet kääntyvät edukseni, Aho kommentoi peliä NHL:n nettisivuilla.

– Yritän tietenkin saada joka pelistä viisi tehopisteitä, mutta eihän se ihan helppoa ole. Eikä peliin voi oikeasti lähteä ajatuksella tehdä hattutemppu, vaikka pelaajana sitä haluaisi olla aina tehokas ja auttaa maaleillaan joukkuetta.

Aho jakoi tehoillastaan kunnin ketjukumppaninsa Teräväisen kanssa.

– Olen saanut pelata koko NHL-urani Teuvon kanssa. Tämä peli osoitti jälleen kerran, miten järkevästi hän pelaa. Hän on aivan uskomaton syöttelijä, Aho kiitteli.

Suomalaisten pörräys sekoitti Wildin

Hurricanesin valmentaja Rod Brind'Amour kehui huolella molemmat suomalaiset.

– Heillä on aina hyvä kemia. Parhaimmillaan he ovat silloin, kun he pelaavat hyvin kiekottomina kuten tänään. Silloin he luovat tavallista enemmän tekopaikkoja, Brind'Amour selitti Ahon ja Teräväisen yhteistyötä.

Brind'Amour ihasteli erityisesti Ahon 3–1-maalia. Aho jätti tilanteessa kiekon takana luistelleelle Teräväiselle, hakeutui vapaaseen paikkaan ja paukautti sitten kiekon suoraan Teräväisen syötöstä maaliin.

Suomalaisten hurjasteli sekoitti pahasti Minnesotan kuviot.

– Meidän oli tarkoitus pelata yksinkertaista kiekkoa, mutta erehdyimme mukaan vastustajan rallatteluun. En tosiaan voi hyväksyä tapaa, jolla nyt pelasimme, Wildin valmentaja Bruce Boudreau harmitteli.